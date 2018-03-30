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Uyuşturucu hap satan şüpheli tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da polisin uyuşturucu niteliği olan hap sattığı iddiasıyla gözaltına aldığı Mertcan T

30 Mart 2018 19:58

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da polisin uyuşturucu niteliği olan hap sattığı iddiasıyla gözaltına aldığı Mertcan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun\'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi\'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu niteliği olan hap sattığı iddia edilen Mertcan T.\'yi takibe aldı. Şüphelinin bir kişiye 4 hap sattığını tespit eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında da 5 hap daha ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece \'uyuşturucu ticareti\' suçundan tutuklandı.

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