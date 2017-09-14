T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucu cinayetine 3 tutuklama

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Caferbey Mahallesi'nde iddiaya göre uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden Mustafa Demirkol’un vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

14 Eylül 2017 16:39

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Caferbey Mahallesi\'nde iddiaya göre uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden Mustafa Demirkol’un vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kayseri’de geçen 10 Eylül’de Melikgazi İlçesine bağlı Caferbey Mahallesi, Nacip Fazıl Bulvarında meydana gelen silahlı kavgada, uyuşturucu anlaşmazlığı iddiasıyla Mustafa Demirkol (26), tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan ve dün Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan İsmet Durmuş (18), Süleyman Avcı (18) ve Volkan Siler (21) sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. 3 saat süren sorgunun ardından cinayeti işledikleri iddiasıyla 3 kişi, mahkemece  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERİde Caferbey MahallesiDemirkolunKayserideEylülde MelikgaziCaferbey Mahallesi Nacip Fazıl BulvarındaMustafa DemirkolCinayetinCinayet Büro AmirliğiDurmuşSüleyman AvcıVolkan SilerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24