Uyuşturucu cinayetine 3 tutuklama

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Caferbey Mahallesi\'nde iddiaya göre uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden Mustafa Demirkol’un vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kayseri’de geçen 10 Eylül’de Melikgazi İlçesine bağlı Caferbey Mahallesi, Nacip Fazıl Bulvarında meydana gelen silahlı kavgada, uyuşturucu anlaşmazlığı iddiasıyla Mustafa Demirkol (26), tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan ve dün Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan İsmet Durmuş (18), Süleyman Avcı (18) ve Volkan Siler (21) sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. 3 saat süren sorgunun ardından cinayeti işledikleri iddiasıyla 3 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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