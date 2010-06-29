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Yaşam

Uyuşturucu çetesinden şarkıcıya infaz

Meksikalı şarkıcı Sergio Vega önceki gün bir uyuşturucu çetesinin tetikçileri tarafından başından ve göğsünden vurularak öldürüldü.

29 Haziran 2010 03:00

T24- El Shaka adıyla da tanınan 40 yaşındaki Meksikalı şarkıcı Sergio Vega önceki gün Sinaola eyaletine konser vermeye giderken bir uyuşturucu çetesinin tetikçileri tarafından başından ve göğsünden vurularak öldürüldü.

Polis uyuşturucu baronlarını yere göğe sığdıramayan şarkı sözleri yazan şarkıcılardan biri olan Vega’nın rakip bir uyuşturucu çetesi tarafından öldürüldüğünü düşünüyor.
Vega, ölmeden saatler önce dört yıldır sürekli gazetede ve radyoda kendisinin öldürüldüğüyle ilgili yalan haberlerinin yapılması üzerine ölmediğini ve daha sıkı güvenlik önlemleri aldırdığını söylemişti. Vega Cadillac’ıyla Sinaola eyaletine giderken kendisini takip etmeye başlayan kamyondaki tetikçiler Vega’ya ateş etmeye başladı.

Uyuşturucu baronlarını öven şarkılar

Açılan ateşte yaralanan şarkıcı, otomobilinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Kazada ölen Vega Meksika’da son birkaç senedir uyuşturucu baronlarını öven şarkılar yazdığı için rakip çetelerce öldürülen yedi şarkıcıdan biri oldu. Meksika’da uyuşturucu baronlarını öven sözler yazılmasıyla yapılan müziğe ‘Grupero’ müziği deniyor. Bu müziği icra eden şarkıcılar sık sık ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Polis son yıllarda artan Grupero şarkıcılarının ölümlerinden uyuşturucu çetelerini sorumlu tutuyor.

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