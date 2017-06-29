Uyuşturucu çetesinden polise bir otomobil ve 80 bin lira rüşvet teklifi

İstanbul polisi, Avcılar’da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda fare zehiriyle bonzai yapan üç kişilik çeteyi yakaladı. Zehir satıcıları, polislere rüşvet olarak bir otomobil ve 80 bin lira teklif etti. Polisler, çete üyeleri hakkında rüşvetten yasal işlem başlattı.

Milliyet gazetesi muhabiri Ferit Zengin'in haberine göre, son bir haftada 6 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda bol miktarda uyuşturucu madde ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Avcılar’da da fare zehirinden bonzai üreten bir çete yakalandı. Çete üyelerinin, rüşvet olarak bir otomobil ve 80 bin lira para teklif ettiği polis, konuyla ilgili yasal işlem başlattı.

Evden 12.5 kilo bonzai çıktı

Çetenin çökertilmesi için çalışma yapan polis, takip sırasında, içerisinde uyuşturucu bulunan bir aracı durdurdu. Otomobilde 1.5 kilo bonzai ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, olayın üstünü örtmek için polise 80 bin lira ve bir otomobili rüşvet olarak vermeyi teklif etti.

Ancak ilçe ekipleri şüpheliler Ahmet B., İbrahim K. ve Türkmen uyruklu Zhaziro S. hakkında rüşvetten işlem yaptı. Durum savcılığa da bildirildi. Şüphelilerin yakalanmasının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü soruşturmayı genişletti. Şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Operasyonda 12.5 kilo bonzai daha ele geçirildi. Üç kişilik uyuşturucu çetesinin, bonzaiyi evde imal ettiği, yavşan otuna bonzai hammaddesi emdirdiği belirlendi. Kullanılan malzemeler içerisinde fare zehiri de olduğu da tespit edilirken evdeki aramalarda ayrıca kimyasal malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beş ilçede operasyon

Öte yandan Bağcılar, Beyoğlu, Fatih, Sarıyer ve Şişli’de de uyuşturucu şebekelerine operasyon düzenlendi. Son bir hafta içerisinde düzenlenen baskınlarda, bonzainin yanı sıra 15 kilo esrar, 6 bin 693 adet ecstasy hap, 415 gram ot esrar, 280 gram metamfetamin, 169 gram skunk, Bonzai yapımında kullanılan kimyasal tarım ilaçları, aseton ve böcek ilacı ile 8 tabanca, 2 pompalı tüfek, 900 fişek ele geçirildi. Baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.