T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uyuşturucular artık internetten sipariş ediliyor, postayla alınıyor

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi Direktörü, birçok gencin hakkında çok az şey bilinen uyuşturucuları denediğini söyledi

01 Şubat 2013 10:13

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan uyuşturucu raporuna göre, artık uyuşturucu maddeler internet üzerinden sipariş ediliyor, posta ya da kurye yoluyla dağıtılıyor. Uyuşturucu trafiğinden büyük gelir elde eden organize suç örgütleri, bunu diğer yasa dışı faaliyetlerinin finansmanında kullanıyor.

AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, çok karmaşık bir "küresel uyuşturucu ticareti" ağının Avrupa'da faaliyet gösterdiğini, bu nedenle mücadelenin de kolay olmadığını kaydetti. Uyuşturucunun satışında kullanılan internetin de mücadeleyi zorlaştırdığını ifade eden Malmström, üretim sürecinde de sürekli yenilikler olduğuna işaret etti.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi Direktörü Wolfgang Götz ise birçok gencin "hakkında çok az şey bilinen uyuşturucuları denediğini" belirterek, bunun büyük tehlike yarattığı uyarısında bulundu. Götz, AB düzleminde güçlü bir işbirliği talebinde bulundu.

Uluslararası uyuşturucu ticaretinin daha önceden olduğu gibi çoğu organize suç örgütünün ana faaliyeti olduğunu belirten EUROPOL Direktörü Rob Wainwright de “Yeni fırsatlara ayak uydurup, takipten kurtulmak için kaçakçılık metotlarını değiştiriyorlar. Giderek daha fazla konteynır, uçak ve posta hizmetleri gibi ticari ulaşım olanaklarından yararlanıyorlar” dedi.

(Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

uyuşturucuçeteinternetçağteknolojiAvrupa Birliği KomisyonuUyuşturucu Raporu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24