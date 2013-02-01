Uyuşturucular artık internetten sipariş ediliyor, postayla alınıyor

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan uyuşturucu raporuna göre, artık uyuşturucu maddeler internet üzerinden sipariş ediliyor, posta ya da kurye yoluyla dağıtılıyor. Uyuşturucu trafiğinden büyük gelir elde eden organize suç örgütleri, bunu diğer yasa dışı faaliyetlerinin finansmanında kullanıyor.

AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, çok karmaşık bir "küresel uyuşturucu ticareti" ağının Avrupa'da faaliyet gösterdiğini, bu nedenle mücadelenin de kolay olmadığını kaydetti. Uyuşturucunun satışında kullanılan internetin de mücadeleyi zorlaştırdığını ifade eden Malmström, üretim sürecinde de sürekli yenilikler olduğuna işaret etti.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi Direktörü Wolfgang Götz ise birçok gencin "hakkında çok az şey bilinen uyuşturucuları denediğini" belirterek, bunun büyük tehlike yarattığı uyarısında bulundu. Götz, AB düzleminde güçlü bir işbirliği talebinde bulundu.

Uluslararası uyuşturucu ticaretinin daha önceden olduğu gibi çoğu organize suç örgütünün ana faaliyeti olduğunu belirten EUROPOL Direktörü Rob Wainwright de “Yeni fırsatlara ayak uydurup, takipten kurtulmak için kaçakçılık metotlarını değiştiriyorlar. Giderek daha fazla konteynır, uçak ve posta hizmetleri gibi ticari ulaşım olanaklarından yararlanıyorlar” dedi.

(Deutsche Welle Türkçe)