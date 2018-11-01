"Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliyesi için eski AK Partili vekil, hâkime baskı yaptı”

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamının tahliye edilmesi için eski AKP'li bir milletvekilinin hakime telkin ve baskıda bulunduğunu iddia etti.

Fatih Altaylı, "Zindaşti skandalı"başlığıyla yayımlanan yazısında uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamının tahliye edilmesine değindi.

Tahliye kararını 'skandal' olarak tanımlayan Altaylı, Hakim ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) soruşturma başlattığını aktardı. Altaylı, yazısının devamında şu iddiaya yer verdi:

Ve skandal daha da büyüdü. Hakim ifadesinde şöyle diyordu:

“İktidar partisinden eski milletvekili beni sürekli arayarak bu şahsın mutlaka tahliye edilmesi gerektiği yönünde telkinde ve baskıda bulundu. Devletin bu konuda bir duyarlılığı olduğunu belirtti.”

Ankara şimdilerde bu olayla çalkalanıyor. Eski milletvekilinin hakimi baskı altına almak için söylediği “Devletin bu konuda bir duyarlılığı” olduğu iddiası tamamen palavra. Bu mesele ile ilgili konuştuğum herkes, ki buna iktidar partisinden önemli isimler de dahil, “Ne devlet duyarlılığı. Mesele tamamen duygusal” diyorlar. "Peki hakime baskı kuran milletvekili kim" diyeceksiniz. Oldukça bilindik bir isim. Hani her kabine değişikliği öncesi “Bu kez bakan olur” denilip de bir türlü olamayan bir milletvekili var ya… O işte. Anayasa işlerinden, bu işlere geçmiş olmalı.

Ne olmuştu?

Eski savcı Zekeriya Öz'ün gizli tanığı, uyuşturucu Baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamı cuma akşamı tahliye edilmişti. Cinayetler ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla soruşturulan ve ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz'la irtibatlı olduğu ifade edilen Zindaşti'nin serbest kalmasına savcı itiraz etmişti, yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı ancak baron ve 3 adamı firar etmişti.