Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hâkimin ilginç para trafiği; 16 aylık geliri 173 bin, hesabına yatan para 966 bin TL!

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ve 3 adamı hakkında tahliye kararı veren hâkim Cevdet Özcan hakkında “görevi kötüye kullanmak” ve “rüşvet almak” suçlarından soruşturma izni verilmesinin ardından Zindaşti ve adamları hakkında 9 ayrı suç işledikleri gerekçesiyle Emniyet tarafından hazırlanan fezleke ve hakim Özcan’ın bilirkişi heyeti tarafından incelenen hesap hareketleri de dava dosyasına girdi. Özcan'ın 16 aylık tek gelir kaynağı maaşı 173 bin 793 TL olmasına karşın hesabına 966 bin 670 TL para yatırıldığı tespit edildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Zehra Özdilek'in haberine göre; bilirkişi raporunda Cevdet Özcan’ın maaş geliri, EFT, havale yoluyla para girişleri, harcamaları ve mal varlığına ilişkin bilgiler yer aldı.



Eşi M. Özcan ve 3 çocuğunun çalışmadığı bilgisine yer verilen raporda, Özcan’ın tek gelir kaynağının bordrolu maaşı olduğu belirtildi. Raporda 1 Ocak 2018 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında Özcan’ın maaş ödemesi toplam 173 bin 793 TL olarak hesaplandı.



Özcan’ın maaşı dahil bu tarihler arasında hesabına yatan toplam paranın 966 bin 670 TL olduğu giderlerinin toplamının ise 826 bin 871 TL olduğu ifade edildi.



Özcan’ın her bir maaşının 1 Ocak 2018 ile 1 Ocak 2019’a kadar 12 bin ile 15 bin arasında yatırıldığı, 17 Ocak 2019 tarihinden itibaren kendi isteğiyle 6 ay süreyle ücretsiz izne çıktığı bilgisi de yer aldı.

Adliyedeki bankamatikten kendi hesabına sık sık 4 bin TL yatırmış

Özcan’ın detaylı hesap dökümünde adliyedeki bankamatikten kendi hesabına sık sık bin ile 4 bin arasında para yatırdığı görüldü.

Gayrimenkul incelemesinde ise Özcan’ın Başakşehir’de 26 Ocak 2015’te yaklaşık 500 bin TL’ye bir ev aldığı 2017’de ise 110 bin TL kâr ile sattığı belirtildi.



Raporda, Özcan’ın ardından 2018’de Tuzla’da 310 bin TL değerinde bir konut aldığı ve üzerine kayıtlı bir araç olduğu tespit edildi.

Ne olmuştu?

Naci Şerifi Zindaşti, Sarıyer’de girdiği silahlı çatışma sonrası 6 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Zindaşti ve 3 adamının avukatı 19 Ekim 2018’de “tutukluluk incelemesi” için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurmuş, başvuruyu değerlendiren İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan, Zindaşti ve beraberindeki 3 şahsı “tahliye” etmişti.



Uyuşturucu ticareti ve terör örgütü yöneticiliği gibi birçok suçtan kaydı bulunan Zindaşti ile 3 adamı, tahliyenin ardından yurtdışına kaçmıştı. Özcan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan ve işadamı Doğan Kasadolu’nun “ihbar eden”, Orhan Ünğan’ın ise müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Özcan’ın Zindaşti’yi tahliye etmesi karşılığında rüşvet aldığı öne sürülmüştü.