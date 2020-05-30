Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliyesinde rol aldığı iddia edilen Burhan Kuzu, 'hanım ağa' lakaplı Güniz Akkuş'u da TBMM'de ağırlamış!

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile ilişkilerini fotoğraf ve HTS kayıtlarıyla ortaya koyduğu eski AKP milletvekili Prof. Burhan Kuzu’nun kendisini “hanım ağa” olarak tanıtan ve son dönemde mafya babası Sedat Peker’i tehdit etmesiyle gündeme gelen Güniz Akkuş’u Meclis’te Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptığı dönemde makamında ağırladığı ortaya çıktı.



Cumhuriyet Gazetesi'nden Seyhan Avşar'ın haberine göre; katıldığı bir canlı yayında, "Benim baronla filan işim olmaz. Bulunduğum konum buna müsait değil, mizacım müsait değil. Sigara bile bilmem, beni bilen bilir" şeklinde açıklamalarda bulunan eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun suç örgütü lideri Sedat Peker’i tehdit eden, hanım ağa lakaplı mafya Güniz Akkuş’u TBBM’deki makamında ağırladığı ortaya çıktı.

Akkuş, o dönem Kuzu’ya ait olan makam odasında Kuzu’nun koltuğunda oturdu. Ayrıca Kuzu’ya tahsis edilen makam aracına da bindi. Odada ve makam aracında çektiği fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Güniz Akkuş: Benim tüm bakanlarla resmim var

Kuzu, Güniz Akkuş’un AKP’den milletvekili aday adayı olduğu dönemde kendisinden destek istemek için Meclis’e geldiğini savundu. Güniz Akkuş ise gazetemize yaptığı açıklamada, söz konusu fotoğrafların Burhan Kuzu’yu ziyaret ettiği sırada çekildiğini söyledi.



Akkuş, “Ben 3 dönem milletvekili aday adayıydım. Bütün bakanlar ve milletvekilleriyle oturup kalktım. İçişleri Bakanımız bile seviyor beni. Benim tüm bakanlarla resmim var. Kuzu’nun makam aracına bindim. Milletvekili aday adayı olunca görüşmelere vs. gidiyoruz.



Makam aracına tabii bineriz. Burhan Hocam bana şaka yapardı. Ben karate Türkiye şampiyonuyum. O da Anayasa Komisyonu Başkanı’ydı. Burhan Hocam derdi ki, ‘Senle kurula girelim beni kızdıranlara tekme at.’ Düşmanlarım, Sedat Peker yanlıları bana çamur atıyor. Ben mafya değilim” dedi.



Hakkında “çete kurmak”, “haraç almak” gibi çeşitli suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasının ne aşamada olduğunu sorduğumuz Akkuş, “Yargıtay hapis cezasını bozdu. Beraat ettim. Zaten FETÖ’nün hazırladığı bir dosyaydı” diye yanıt verdi.

Ne olmuştu?

6 Nisan 2018’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti 3 adamıyla “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek” ve ‘FETÖ üyeliği’ suçlarından tutuklanmıştı.



6 ay tutuklu kalan Zindaşti, gece yarısı kararıyla tahliye edilmişti. Savcılık tahliyeye itiraz etse de Zindaşti ve adamlarına bir daha ulaşılamamıştı. İddiaya göre eski AKP milletvekili Burhan Kuzu, Zindaşti’nin tahliyesi için hâkimlere baskı yapmıştı.



Cumhuriyet’in ısrarlı haberciliğiyle Zindaşti ile olan ilişkilerini fotoğraf ve HTS kayıtlarıyla belgelediği Burhan Kuzu hakkında başlatılan soruşturma iki önce ay tamamlandı ve Kuzu hakkında, “nüfuz ticareti” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.