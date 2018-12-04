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Uyuşturucu baronu Zindaşti için tahliye kararı veren hakim Erzurum'a atandı

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamı için tahliye kararı veren İstanbul Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan Erzurum'a atandı

04 Aralık 2018 18:35

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamı hakkında verdiği tahliye kararı ile tartışılan İstanbul Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan, HSK kararnamesi ile Erzurum'a atandı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, 19 Ekim'de, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamı için tahliye  kararı veren İstanbul Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan, bugün yayımlanan HSK kararnamesiyle Erzurum'a hakim olarak atandı. 

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Hakim Özcan, Zindaşti ve 3 adamıyla ilgili verdiği tartışmalı kararın ardından geçici olarak Küçükçekmece Adliyesi'ne atanmıştı. 

Zindaşti ve 3 adamı tahliye edilmesinin ardından 3 saat gibi kısa sürede cezaevinden çıkıp sırra kadem basmıştı. 

Eski AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamının tahliyesi için hakime baskı yaptıdığı iddia edilmişti. Kuzu suçlamaları reddedip Zindaşti'yi  tanımadığını söylemişti. 

 

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