Burhan Kuzu'dan ‘uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliyesi için baskı yaptı' iddiasına yanıt

Eski AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamının tahliyesi için hakime baskı yaptığı yolundaki suçlamayı reddetti. Kuzu, söz konusu kişiyi tanımadığını söyledi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın dün okurlarıyla paylaştığı ‘Uyuşturucu baronu Zindaşti’nin tahliyesi için eski AK Partili vekil, hakime baskı yapmış’ yazısına Burhan Kuzu, Twitter’dan yanıtı verdi.

Kuzu’nun açıklaması söyle:

"Fatih Altaylı bugünkü yazısında,ismimi zikretmemekle beraber,birilerince bu şahsın benim olabileceğim yönünde bir kanaat oluşturulmaya çalışılmaktadır.Şahsı asla tanımam ve olayla da hiç bir ilgim yoktur.Durumu Altaylı'ya da ilettim O da yazdı.Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Öte yandan Fatih Altaylı da bugünkü köşe yazısında Kuzu’nun açıklamasına yer verdi.

Altaylı’nın yazısında yer alan açıklama şöyle:

"Fatih Bey bugünkü yazınızda ismimi vermeseniz de vermiş gibi oldunuz. Ben ne o İranlıyı tanırım ne de o hakimle görüşmem oldu. Hele hele duygusallık dediğin para işleri benim asla yapmayacağım işler. Bu bilgiyi kim verdi size bilmem. Ancak uzaktan yakından alakam yok. Yeni bir FETÖ kumpası olabilir. 15 Temmuz gerçekleşseydi öldürülecek ilk 5 ismin içinde benim de adım var. Ömrümde hiçbir hakimi arayıp telkinde bulunmadım. Ben bir Anayasa Hukuku Profesörüyüm. Yargıya baskının ne anlama geleceğini çok iyi bilirim. Dürüst bir gazeteci olarak tanıdığım Altaylı bu düzeltmeyi de yapar diye ümit ediyorum."