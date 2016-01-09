Uyuşturucu baronu yeniden ceazevinde



Dünyanın en güçlü uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen Meksikalı Joaquín Guzmán yakalanarak altı ay önce firar ettiği cezaevine konuldu.

El Chapo (Bücür), yaklaşık altı ay önce çok iyi korunan bir cezaevinden tünel kazarak firar etmeyi başarmıştı. 1,5 kilometre uzunluğundaki tünelin kazılmasında Guzman'a bazı infaz koruma memurlarının yardım ettiği sanılıyor.

Ülkenin batısındaki Los Mochis kentindeki bir otelde gizlendiği ihbarını alan emniyet birimleri otele baskın düzenledi. Operasyonda Guzman'ın beş adamının öldüğü, kendisinin ise yara almadan yakalandığı bildirildi. Çıkan çatışmada bir askerin yaralandığı belirtildi. Uyuşturucu çetesinin altı üyesinin de sağ olarak ele geçirildiği kaydedildi. Emniyet birimleri otel ve çevresinde Guzman'a ait olduğu belirlenen ağır silahlara ve dört zırhlı araca el koydu.

Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı olarak tanımlanan Guzman'ın yakalanmasını, "Hukuk devletinin bir başarısı. Bugün kurumlarımız onlara güvenmemiz gerektiğini bir kez daha kanıtladılar" sözleriyle değerlendirdi.

ABD Adalet Bakanlığı da Guzman'ın yakalanmasını, "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına vurulan bir darbe" olarak tanımladı. Guzman hakkında ABD'de de çok sayıda dava bulunuyor. ABD Guzman'ı yargılamak için Meksika'dan istemişti. Meksika hükümeti ABD'nin bu talebine sıcak bakıyor ancak Guzman avukatları aracılığıyla ABD'ye iade edilmeyi önlemeye çalışıyor.