Uyuşturucu baronu ‘La Barbie’ yakalandı

T24- Meksika'da ülkenin en büyük uyuşturucu kaçakçılarından "La Barbie" lakaplı Edgar Valdez yakalandı.



Ülkenin en büyük uyuşturucu taciri olan Edgar Valdez, Morelos eyaletinde bir evde yakalandı. Başına 2 milyon dolar ödül konulan Valdez’in gönderilmesi gündemde.



Valdez'in yakalanması Devlet Başkanı Felipe Calderon'un uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ikinci zaferi.



Geçen ay yine ülkenin önde gelen uyuşturucu kaçakçısı "Nacho" lakaplı "Ignacıo Coronel", Meksikalı askerler tarafından öldürülmüştü.



Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasındaki mücadelede son 3.5 yılda 28 bin kişi hayatını kaybetti.