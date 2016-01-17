Uyuşturucu baronu Guzman, her yerde aranırken penis büyütme ameliyatı olmuş!

“Bücür” lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın kaçak hayatı yaşadığı 6 aylık dönemde penis büyütme ameliyatı geçirdiği iddia edildi.

Meksika gazetesi Reforma, Guzman’ın Tijuhana’daki bir hastanede penis büyütme ameliyatı olduğunu ve cinsel organındaki kan akışının artmasını sağlayan bir de testis implantı taktırdığını yazdı.



Gazete, 57 yaşındaki uyuşturucu baronun yakalandığı evde yapılan aramalarda testosteron içeren ilaçlar ve cinsel gücü artırıcı bir ilaç için yazılmış reçeteye de ulaşıldığını belirtti.



Meksika polisi Guzman’ın ABD’li ünlü aktör Sean Penn’e verdiği ve Rolling Stone dergisinde yayınlanan röportaj sayesinde yakalandığını iddia etmişti.



Guzman’ın Ekim ayında Penn ile bir araya geldikten sonra penis büyütme ameliyatı için bıçak altına yattığına inanılıyor.

Guzman, 6 ay önce Meksika City yakınlarındaki Altiplano Hapisanesi’nden tünel kazarak kaçmayı başarmış ve ancak geçen Cuma günü Los Mochis’de yakalanmıştı.