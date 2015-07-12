Uyuşturucu baronu cezaevinden kaçtı



Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın Almoloya kentindeki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtığı bildirildi. Cezaevinden yapılan açıklamada, Guzman'ın son olarak cezaevinin duş bölümünde görüldüğü ve yapılan günlük kontrolde hücresinin boş bulunduğu belirtildi.

Guzman'ın ikinci kez cezaevinden kaçmayı başarması, uyuşturucu suçluları ile resmi makamlar arasındaki ilişkileri de bir kez daha tartışmaya açtı. Meksika'da uyuşturucu çetelerinin devlet yetkilileri ile işbirliği yaptığına yönelik iddialar sık sık gündeme geliyor.

Aramalar sonuçsuz

Polis, Guzman'ı bulmak için başlatılan aramanın şimdiye dek sonuçsuz kaldığını açıkladı. Kent çevresindeki bütün otoyollarda arama yapıldığı ve cezaevine en yakın Toluca Havalimanı'ndaki uçuşların da iptal edildiği belirtildi.

Guzman'ın Şubat 2014'te yakalanması Meksika polisinin büyük bir başarısı olarak değerlendirilmişti. 'Senaola' kartelinin patronu Guzman, ABD'li uyuşturucu ile mücadele ekiplerinin de destek verdiği bir operasyonda Meksika'nın sahil kenti Mazatlan'da yakalanmıştı.

Daha önce de kaçmıştı

ABD'nin en çok aranan uyuşturucu baronları listesinde 2001 yılından beri bulanan Guzman'ın başına 5 milyon dolar ödül konmuştu. Guzman, dünyanın en güçlü ve en tehlikeli olarak bilinen uyuşturucu kartelinin başı. 1.68 metre uzunluğundaki boyu nedeniyle küçük anlamına gelen 'El Chapo' lakabıyla anılan Guzman, 1993 yılında Guatemala'da yakalanmış, ardından 2001 yılında kaçtığı Meksika'daki yüksek güvenlikli bir cezaevine konmuştu.

58 ila 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve hakkında sayısız söylenti ortaya atılan Guzman'ın çalkantılı hayatı romanlara ve şarkılara konu olmuştu.