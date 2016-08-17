Uyuşturucu baronu 'Bücür' Guzman'ın oğlu kaçırıldı

'El Chapo-Bücür' lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Pazartesi günü Pasifik Kıyılarındaki Jalisco eyaletinde kaçırıldı.

Jalisco Savcısı Eduardo Almaguer, 29 yaşındaki Jesus Alfredo Guzman'ın, rakip uyuşturucu karteli Jalisco Yeni Jenerasyon'un alı koyduğu Sinaloa Karteli'nin altı üyesi arasında bulunduğunu söyledi.

Jesus Alfredo'nun Sinaloa Karteli'nin üst düzey üyelerinden olduğundan şüpheleniliyor.

Guzman ve kartelin diğer üyeleri, Meksika'nın batı eyaletlerinden Jalisco'ya bağlı turistik Puerto Vallarta kentinde 'La Leche' adlı restorana silahlı çete üyelerinin düzenlendiği baskında kaçırıldı.

Jesus Alfredo Guzman, uyuşturucu suçlarından ABD'nin arananlar listesinde bulunuyor.

Yerel yetkililer, kaçırılanların bir kutlama için çevre eyaletlerden Puerto Vallarta'ya gittiğini söyledi.

Puerto Vallarta, kısmen Jalisco Yeni Jenerasyonu adlı uyuşturucu kartelinin kontrolünde.

Guzman'ın bir diğer oğlu Edgar, 2008 yılında Sinaloa'daki bir alışveriş merkezinde Beltran Leyva kartelinin kiraladığı bir tetikçi tarafından vurularak öldürülmüştü.

Edgar'ın ölümü, 'Bücür' Guzman'ın yakalanana kadar lideri olduğu Sinaloa Karteli ile Beltran Leyva karteli arasında çatışma çıkardı.

Guzman geçen yıl 11 Temmuz'da hapishane duşlarının altına kazılan 1,5 kilometre uzunluğundaki tünelden kaçmıştı.

ABD, Joaquin Guzman'ın uyuşturucu kaçakçılığı suçları nedeniyle iade edilmesini talep ediyor.