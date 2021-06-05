Uyuşturucu baronu Behçet Töre'den Halil Falyalı iddiası: Birlikte uyuşturucu ticareti yapıyorduk

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladığı Halil Falyalı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Şu anda cezaevinde bulunan uyuşturucu baronu Behçet Töre, Peker'in ortaya attığı uyuşturucu iddialarını reddeden Falyalı'yı yalanladı.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, şu anda uyuşturucu ticareti yaptığı için verilen cezanın infazı nedeniyle cezaevinde bulunan Töre, avukatları aracılığıyla dile getirdiği iddialarında, Falyalı ile birlikte uyuşturucu ticareti yaptıklarını anlattı.

Ortak kumarhane

Töre, 1998 yılında Halil Falyalı'yla birlikte uyuşturucu ticareti işini yaptıklarını ifade ederek, daha sonrasında KKTC'de ortak bir kumarhane açtıklarını da söyledi. 2001 yılında hapse giren Töre, KKTC'de bulunan International 2000 Hotel Casino'yu Halil Falyalı'yla birlikte açtıklarını, kendisi hapiste olduğu için 2004 yılında otelde kendisine ait hisseleri 10 milyon dolar karşılığında Falyalı'ya devrettiğini ileri sürdü.

"Saldırı düzenleyecektim Sami Hoştan devreye girdi"

Töre, 2005 yılında cezaevinden çıkıp 2010 yılında tekrar girene kadar Falyalı'dan 10 milyon dolarlık alacağını tahsil etmeye çalıştığını ancak tahsil edemediğini de ifade etti. Töre ayrıca, alacağını alamadığı için Falyalı'nın Türkiye'de olduğu bir dönem saldırı hazırlığı yaptığını ancak araya yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Sami Hoştan'ın girdiğini de iddiaları arasına ekledi.

Hoştan'ın araya girmesinin ardından saldırıdan vazgeçtiğini ifade eden Töre, Falyalı'nın borcunu ödemesi için Hoştan ve başka isimlerin şahitliğinde söz verdiğini de ileri sürdü. Töre, o dönemde uyuşturucu ticareti suçunu işlediği gerekçesiyle düzenlenen operasyonda yeniden cezaevine girince, Halil Falyalı'nın borcunu yine ödemediğini belirtti.

Töre'nin oğlu: Cezası bitmek üzereyken Falyalı devreye girdi, yeni dosyası onandı

Behçet Töre'nin oğlu Emrah Töre ise, babasının aldığı cezanın infazı geçen yıl tamamlanmak üzereyken yeni bir dosyasının onandığını ve 3 yıl daha cezaevinde kalacağını söyleyerek, "Tam cezaevinden çıkmak üzereydi. Yeni dosyası onandı. Halil Falyalı'nın Türkiye'de de eli kolu çok uzun. Onun müdahalesiyle babamın cezaevinden çıkması engellendi" dedi.

Falyalı: Töre'yi tanımıyorum, yorum yapmak istemiyorum

Töre'nin iddialarını Halil Falyalı'ya sorduk. Falyalı, asistanı üzerinden verdiği yanıtta, Behçet Töre'yi tanımadığını ancak Sami Hoştan'ı tanıdığını belirterek, "Bahsi geçen konularda yorum yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.