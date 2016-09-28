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Yaşam

Uyuşturucu bağımlısı milli boksörün babası, devletten yardım istedi

Vali Vekili Gürbüz Karakuş, konunun takipçisi olacağını belirterek ilgili birime talimat verdi

28 Eylül 2016 19:37

Erzurum Valiliği'nde düzenlenen halk günü toplantısına katılan Yusuf Yılmaz, uyuşturucu bağımlısı oğlunun tedavisi için vali vekili Gürbüz Karakuş'tan yardım istedi. Yılmaz, "Artık başa çıkamıyorum. Ne yaptıysam olmadı. Ne olur bana yardın edin" diye çağrıda bulundu.

Valilik konferans salonunda düzenlenen halk günü toplantısına 100'ü aşkın vatandaş katıldı. Vali Vekili Gürbüz Karakuş'a dertlerini anlatan vatandaşlar sorunlarının çözümü için yardım istedi. Halk gününde söz alan seyyar satıcı Yusuf Y., 17 yaşındaki oğlu Selçuk Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu anlattı. Tedavisi için oğlunu İstanbul'a götürmek istediğini ancak maddi imkanının olmadığını dile getiren baba, "Artık başa çıkamıyorum. Her gün bonzai içiyor. Ceza verdim olmadı, eve kapattım olmadı. Ne olur bana yardım edin" dedi. 

Milli boksör oğlunun lisansı ve madalyalarını gösteren Yusuf Y., şunları söyledi:

"Yaklaşık 10 yıldır boks yapıyordu. Çocuğumun durumu iyi değil. Sabah kalkıyor bonzai içiyor akşama kadar. Başa gelemiyorum. Emniyet amiri ile görüştüm beni uyuşturucu ile mücadeleye gönderdi. Mümkünse bana yardım edin. Çocuğum lise 2'nci sınıftan terk. Son olarak geçtiğimiz yıl 30'uncu Uluslararası Ahmet Cömert turnuvasına katılmıştı. Çok da yetenekli bir sporcuydu. Ancak nasıl olduysa bu belaya bulaştı. Defalarca polise gittim. Kendim takip ettim. Uyuşturucu kullanmaması için elimden geleni yaptım. Ama artık tedavi şart." 

Bunun üzerine Vali Vekili Gürbüz Karakuş, konunun takipçisi olacağını belirterek ilgili birime talimat verdi
 

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Milli boksör oğlu için yardım istediGürbüz KarakuşYusuf Yılmaz

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