Uyuşturucu bağımlılığından kurtulanlara 'yeni Hayat'a başlıyor

İstanbul’da tedaviyle uyuşturucu bağımlılığından kurtulanlar, tekstil atölyesinde çalışarak yeni bir hayat kuruyor. Atölyenin sahibi Oktay Öndeş, “Her işletme, eski bir bağımlıya iş verse, bu gençler hayata yeniden sarılır, fidanlar ormana dönüşür” diyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Mevlana Mahallesi’nde bir tekstil atölyesi kuruldu. Dışarıdan bakıldığında benzerlerinden farksız. bu atölyeyi farklı kılan ise uyuşturucu bağımlılarına yeni bir hayatın kapısını açması. Atölyenin sahibi Oktay Öndeş (34), 35 kişinin çalıştığı atölyesinde eski madde bağımlılarına öncelikli olarak iş veriyor. İş yerinde 4 eski uyuşturucu bağımlısı çalışıyor. Biri dikiş makinesinde, biri temizlikte, ikisi diğer işlerde çalışıyor.

Milliyet gazetesinden Arif Balkan'ın haberi şöyle:

Kurtarıp iş verdi

Kimiyle madde etkisinde komadayken tanışmış, kimi onun bağımlılara iş verdiğini duyunca çalmış kapısını, o da işe almış. 3 yıl içinde bağımlı 25 gence ulaştığını belirten Öndeş’in "yeni hayat" atölyesinde, dikiş makinasının başındaki isim Mesut, 31 yaşında, evli. İki yıl öncesine kadar tam 5 yıl boyunca ulaşabildiği hemen her tür uyuşturuyucu kullanmış.

Düzensiz bir aile hayatı, sorunlu arkadaş çevresi ve uyuşturucunun etkisindeki bir beden... Bir gün madde etkisinde uzandığı bir bankta, kendinden geçmiş haldeyken Öndeş’le karşılaşmasıyla başlamış yeni hayatı. Öndeş, Mesut’u hemen hastaneye götürmüş, bir süre tedavi gördükten sonra da uyuşturucuyu bırakan Mesut’u arkadaş grubundan ayırarak atölyesinde iş vermiş.

"Yeniden başladım"

Eski hayatıyla şimdiki hayatı arasındaki farkları anlatan Mesut, “31 yaşındayım. 5 yıla yakın kullandığım uyuşturucuyu bırakalı iki yıl oldu.

Önceki hayatımı hatırlamak bile istemiyorum. Şimdi karımla ve çocuğumla çok mutlu bir hayatım var. Bu maddeyi kullanan bütün herkese tavsiyem bıraksınlar. Gelip geçici bir heves bu. İnsanların hayatını mahvediyor” dedi.

Uyuşturucuyu bırakan bağımlıların iş bulmakta zorluk çektiğini belirten Mesut, “Oktay abi sayesinde artık paramı kazanıyorum. Bana iş verdi. Eskiden ailemden, sağdan soldan bulduğum parayla madde alırdım. Şimdi aileme bakıyorum. Ancak kimse bir bağımlıya iş vermeye yanaşmıyor. Bu yanlış. O insanların da hayata yeniden başlama hakkı var. Herkes hatalar yapıyor” diye konuştu.

“Kapıyı açmıyorlardı”

28 yaşındaki Özgür’ün de atölyedeki görevi, dikişin ardından kalan iplikleri makasla temizlemek. 5 yıl boyunca kullandığı uyuşturucu maddeyi bırakmasının ardından Öndeş’in atölyesinde işe başlamış.

Eski günleri hatırlamak bile istemediğini belirten Özgür şunları anlattı:

“Maddeyi bırakmaya karar verdikten sonra Oktay abinin bir arkadaşı olan akrabam bizi tanıştırdı. Kötü günlerdi. Tedavi oldum ve sonunda maddeyi bıraktım. Sonra hayatımı tamamen değiştirdim. Maddeye alıştığım arkadaş çevremi değiştirdim, evlendim. Şimdi iki çocuğum var, eşimle çok mutluyum ve onlar için çalışarak geçimimi sağlıyorum.”

Uyuşturucu kullandığı dönemde evde huzur ortamının olmadığını belirten Özgür, “Bağımlıyken annem ve babam eve geldiğimde kapıyı açmıyordu. Ben de eve gitmiyordum. Gençler bu illetten bir an önce kurtulmalı. Ailelerin de yardımcı olması çok önemli” sözlerini sarf etti.

"Gözlerindeki mutluluk dünyalara bedel"



Atölyenin sahibi Oktay Öndeş’i bağımlı gençlere yardım etmeye iten en büyük sebep aslında yaşadıkları. Yeğeninin bağımlı olmasıyla uyuşturucunun karanlık dünyasından çıkış arayanlarla tanışmış. Bugüne kadar 25 gencin elinden tutmuş. Atölyesinde en son Mesut ve Özgür adlı iki bağımlı genç yeni bir hayata adım attı. Öndeş bağımlıları önce tedavi ettiriyor sonra onlara iş veriyor. Maddeyle tanıştıkları ve kullanma imkanı bulabildikleri arkadaş çevrelerinden de uzaklaştırıyor. Öndeş’in en önemsediği konu, onlara iş vermek. Çünkü bir bağımlının hayatını değiştirmenin en kritik yolunun onu bir uğraşa sevk etmek olduğunu düşünüyor.

"Onlar içimizden biri"

Oktay Öndeş şunları söyledi:

“Bu gençler bizim toplumumuzun bir parçası. Birkaç sene önce biz de yeğenimin bağımlı olduğunu öğrendik. Ona yardım ederken bu durumda olan pek çok gençle tanıştım. Ben de naçizane ne yapabilirim diye düşündüm. Sonra elimden geldiğince onlara yardım etmeye, iş imkanı sağlamaya başladım. İş verenler toplumun genelinde olduğu gibi onlara karşı çok mesafeli. Her işletme bir eski bağımlıya iş verse, bu gençler hayata yeniden sarılır, fidanlar ormana dönüşür. Benim de bir yaşında bir oğlum var. Onun da kullanmayacağını garantisi yok. Onların gözündeki mutluluğu görmek benim için dünyalara bedel.”

Öndeş’in bu konuda gösterdiği hassasiyet de takdir topluyor. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Öndeş’e uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarından dolayı plaket verdi.