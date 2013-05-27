Uyuşturucu bağımlıları bin liraya temiz raporu mu alıyor?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, AMATEM’de temiz idrarlı ‘dublörler’ kullanıldığı, bağımlıların vücudundaki düzeneğe yerleştirdiği temiz idrarları kuruma verdiklerine dikkat çekti.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na, “Uyuşturucu bağımlılarının, yaklaşık 1000 TL rüşvet vererek temiz idrar raporu aldıkları iddiaları doğru mu?" diye sordu.

AMATEM’le ilgili çarpıcı iddiaları gündeme taşıyan Tanrıkulu’nun soruları şöyle.

- Uyuşturucu bağımlılarının tedavilerinin yapıldığı AMATEM’de temiz idrarlı dublörler kullanıldığı, bağımlıların vücudundaki düzeneğe yerleştirdiği temiz idrarları denetimlerde kuruma verdikleri, düzenli aralıklarla idrar örneği vermesi gereken bağımlılara AMATEM’deki görevlilerin rüşvet karşılığı yardımcı oldukları, bu şekilde uyuşturucu kullanmaya devam eden bağımlıların raporlarının temiz çıktığı için ceza almaktan kurtuldukları iddiaları doğru mudur?

- Uyuşturucu bağımlılarının idrarları temiz olmadığı halde, temiz rapor almaları için yaklaşık en az 1.000 TL rüşvet vererek temiz idrar raporu alabildikleri iddiaları doğru mudur?

- Bakanlığınızın AMATEM Kurumu ile ilgili bu iddialara ilişkin olarak başlattığı herhangi bir inceleme ve soruşturma bulunmakta mıdır?