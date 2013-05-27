T24 LogoT24 Logo
Politika

Uyuşturucu bağımlıları bin liraya temiz raporu mu alıyor?

CHP’li Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’na: Uyuşturucu bağımlılarının, yaklaşık 1000 TL rüşvet vererek temiz idrar raporu aldıkları iddiaları doğru mu?

27 Mayıs 2013 23:38

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, AMATEM’de temiz idrarlı ‘dublörler’  kullanıldığı, bağımlıların  vücudundaki düzeneğe yerleştirdiği temiz idrarları kuruma verdiklerine  dikkat çekti.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na, “Uyuşturucu bağımlılarının, yaklaşık 1000 TL rüşvet vererek temiz idrar raporu aldıkları iddiaları doğru mu?" diye sordu. 

 AMATEM’le ilgili çarpıcı  iddiaları  gündeme taşıyan Tanrıkulu’nun soruları şöyle.

-  Uyuşturucu bağımlılarının tedavilerinin yapıldığı AMATEM’de temiz idrarlı dublörler  kullanıldığı, bağımlıların  vücudundaki düzeneğe yerleştirdiği temiz idrarları denetimlerde kuruma verdikleri, düzenli aralıklarla idrar örneği vermesi gereken bağımlılara AMATEM’deki görevlilerin rüşvet karşılığı yardımcı oldukları,  bu şekilde uyuşturucu kullanmaya devam eden bağımlıların raporlarının  temiz çıktığı için ceza almaktan kurtuldukları iddiaları doğru mudur?

- Uyuşturucu bağımlılarının idrarları temiz olmadığı halde, temiz rapor almaları için  yaklaşık en az 1.000 TL rüşvet vererek  temiz idrar raporu alabildikleri iddiaları doğru mudur?

- Bakanlığınızın AMATEM Kurumu ile ilgili bu iddialara ilişkin olarak başlattığı herhangi bir inceleme ve soruşturma bulunmakta mıdır?

 

ETİKETLER

hülya karabağlısezgin tanrıkuluuyuşturucuchprapor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24