Uyuşturucu, artık sosyal medyada

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA) - İZMİR’de, rehber öğretmenlere seminer veren yazar Sefer Darıcı, aileleri, çocuklarının akıllı telefon ve bilgisayarlarda oynadıkları oyunları ve sosyal medyadaki aktivitelerini denetlemeleri konusunda uyardı. Çocukların izleyeceği filmlerin, oynayacağı oyunların aileleri tarafından önceden kontrol edilmesi gerektiğini belirten Darıcı, uyuşturucu satışının artık sokaklarda değil; sosyal medya üzerinden yapılmaya başlandığını söyledi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün rehber öğretmenlere yönelik düzenlediği \'Aile Eğitimi Programı\'nın \'Bilinçaltı ve Sübliminal Mesajlar Eğitimi\', 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu\'nda gerçekleştirildi. İzmir’de ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 282 rehber öğretmene seminer veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim görevlisi ve yazar Sefer Darıcı, uyuşturucu satışının artık sokaklarda değil; sosyal medya üzerinden yapıldığını, aynı mecralarda çocukları uyuşturucuya özendirme çalışmaları yürütüldüğünü anlattı.

Yurt dışında sosyal medya ve uyuşturucu arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmalar yapıldığını belirten Darıcı, \"İngiltere’de yapılan çalışmalar, uyuşturucu satışının Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden yapıldığını ortaya koydu. Artık narkomarketing (uyuşturucu pazarlama) diye bir kavram var. Türkiye’de de bununla ilgili siber suçlar ve narkotik birimleri birlikte hareket ederek, özellikle bu tarz uyuşturucu satışı yapan sitelerin önlenmesi konusunda faaliyetleri var. Uyuşturucu satışı, artık \'sokak torbacıları\' ile değil; \'sanal torbacılar\' ile yapılır hale geldi. Bu yolla yapılan satışın kontrolü, daha zor; çünkü uyuşturucuyu kargo ile gönderiyorlar\" diye konuştu.

\'ÇİFTÇİLİK OYUNLARINI UYUŞTURCU YETİŞTİRME OYUNLARINA ÇEVİRMİŞLER\'

Uyuşturucuya özendirme çalışmalarının ise oyunlar üzerinden yürütüldüğünü anlatan Darıcı, akıllı telefon uygulamaları arasında bu amaca yönelik oyunlar bulunduğunu söyledi. Darıcı, \"Çiftçilik oyunlarını, uyuşturucu üretimi yapılan oyunlara çevirmişler. Bunların arka planında uyuşturucu karteli mevcut. Amaçları, çocuklara uyuşturucuyu önceden sevdirmek. Sokakta bazı şeyleri yakalasanız dahi sosyal medyayı bu anlamda güvenli bir ortam haline getirmediğiniz durumda, önlenmesi çok zor\" dedi.

\'AİLELER, TEKNOLOJİYİ EN AZ ÇOCUKLARI KADAR İYİ KULLANABİLMELİ\'

Sosyal medyada uyuşturucu satışıyla mücadelenin medya okuryazarlığı ile mümkün olduğunu dile getiren Darıcı, şöyle konuştu:

\"Bu konuda bilinçlendirici derslerin oluşturulması gerekiyor. Kişiler, ne kadar bilinçli olurlarsa bu tehlikelerden o kadar uzak duruyorlar. Anne ve babaların da artık teknolojiyi çocukları kadar iyi kullanabilmeleri gerekiyor ki çocuklarının ne ile karşı karşıya olduğunu çok daha net bir şekilde algılayabilsin. Özellikle sosyal medya üzerinde kontrol ve denetim mekanizmasının çok daha sıkı yapılması gerekiyor. Filmler, diziler ve birçok oyun, çocukları özendirici nitelikte olabiliyor. Özendirmenin ötesinde sosyal medya üzerinden satış yapılıyor. Parayı dijital bankacılıkla alıyor, \'Uyuşturucu ertesi gün kapında\' diyor.\"

\'İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENEBİLEN DİZİLERDE ÖZENDİRİCİ İÇERİK VAR\'

Herhangi bir film içerisindeki görüntünün özendirici olabileceğine dikkat çeken Darıcı, şunları söyledi:

\"İnternet üzerinden izlenebilen birçok dizi, film içerisinde özendirici sahneler var. \'Breaking Bad\', \'Narcos\' gibi diziler, özendirici içerik barındırıyor. Ayrıca akıllı telefonlara uygulama yüklenen mecralarda olmaması gereken uygulamalar var. Hatta bir oyun sitesinde çocukların oynadığı araba yarışı oyununda, uyuşturucuyu ne kadar toplarsanız o kadar para kazanıyorsunuz. Çocuk, sürekli oyunu oynarken, aynı sahneyi görünce buna alışıyor. Örneğin; oyundaki karakterin elinde bir uyuşturucu var. ‘Eğer bu uyuşturucuyu almazsan oyunun sonraki bölümüne geçemezsin’ diyor. Rehineyi uyuşturmak için şırıngayla uyuşturucu vermesi gerekiyor. \'Oyun\' deyip, geçmemek gerekiyor. Oyunların arkasında uyuşturucu karteli olabiliyor. Oyunun içinde algı yönetimi unsurları kullanabiliyor. Bu medyaya ne kadar maruz kalırsa çocuğun davranışı o kadar yönlendirilebiliyor. Aileler, çocuklarının oynayacağı oyunları, izleyeceği filmleri önceden kontrol etmeli. İçinde böyle bir içerik varsa bununla ilgili önlem almalı. Aileler, şunu kesinlikle bilmeliler. Televizyon, sizin çocuğunuzun bakıcısı değildir.\"



FOTOĞRAFLI