T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucu almak için kümesten 7 tavuk çaldı

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da müstakil bir evin kümesinden 7 adet tavuk çalan Erkan C

28 Mart 2018 13:48

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA\'da müstakil bir evin kümesinden 7 adet tavuk çalan Erkan C. (33), çaldığı tavuklarla birlikte polis tarafından yakalandı. Erkan C.\'nin tavukları tanesini 30 liradan satıp, uyuşturucu alacağını söylediği öğrenildi. 
Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Şehit Gönül Sokak\'ta meydana geldi. Erkan C., Safiye D.\'nin oturduğu müstakil evin bahçesindeki kümesten 7 tavuğu çuvala koyup uzaklaştı. Gürültü üzerine kümesi kontrol eden Safiye D. tavuklarının çalındığı fark edince polise haber verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri mahallede aramada yaptığı sırada Erkan C.\'yi  çuvaldaki tavuklarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Erkan C., polise verdiği ilk ifadesinde tavukları tanesini 30 liradan satıp, uyuşturucu alacağını söyledi. 
Sağlık kontrolünden geçirilen Erkan C. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Tavuklar da sahibine teslim edildi. 

FOTOĞRAFLI 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet IŞIKKONYADHA KONYAErkanKaratayKarakulak MahallesiGönül SokakSafiyeGürültüHırsızlık Büro AmirliğiGözaltınaAsayişMüdürlüğüTavuklar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24