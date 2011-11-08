'Uyuşturucu ağı PKK'nın kontrolünde'

T24

'Papandreu'nun duruşu'



'Hukuk devletinde paralel devlet olmaz'





Brüksel'e hareketinden önce İstanbul'da NTV canlı yayında soruları yanıtlayan Bağış, Brüksel'de bir dizi temasta bulunacaklarını, AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu üyesi Stephan Füle ile son dönemde kendisinin ortaya attığı pozitif gündem konusunu değerlendireceklerini bildirdi.Özellikle komisyonun Uluslararası İşbirliği, İnsani Yardım ve Kriz Müdahale konularından sorumlu üyesi Kristalina Georgieva ile deprem felaketinin yaşandığı Van'a yaptıkları 10 milyon TL tutarındaki yardımla ilgili görüşmelerde bulunacaklarını kaydeden Bağış, AB fonlarından yıl sonunda geri dönme ihtimali olanlarla Van'daki ihtiyaçların karşılanması konusunda bir mutabakata vardıklarını anımsattı.Bağış, ilgili temaslarda bulunduktan sonra Estonya ve Letonya'ya geçeceğini belirtti.Avro bölgesindeki krizle ilgili bir soru üzerine, krizin AB kurallarına uymayan ülkelere göz yumulması sonucu meydana geldiğini ifade eden Bağış, "Birçok ülkenin Maastrich kriterlerine uymadığı bilincindeydiler ama bunu bir şekilde kapıyorlardı, kağıt üzerinde bir takım dengelemeler yapılıyordu. Birçok AB üyesi ülke Yunanistan'da da İrlanda'da da Portekiz'de de sorunların olduğunu biliyordu" diye konuştu. AB'de 27 ülkenin 16'sının ekonomik kriterlere uyumlu olmadığını kaydeden Bağış, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun Almanya Başbakanı Angela Merkel'in önündeki duruşuna çok üzüldüğünü ifade ederek, bunun kendisine 1999 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın önündeki duruşunu hatırlattığını söyledi.Bağış, 1999'dan beri Türkiye'nin ekonomik anlamda çok farklı bir noktada olduğunu belirterek, Yunanistan'da bulunacak formülde bile Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanıldığını dile getirdi. Avro bölgesindeki krizin yayılmaması için çabalar gösterildiğine dikkati çeken Bağış, bilinçli, kararlı bir tutumla bu krizin de sona ereceğini ancak söylenildiği gibi 10 yılı bulacağını söylediKCK operasyonları ve terörün Avrupa ülkeleri tarafından finansmanıyla ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının anımsatılması üzerine de Bağış, "Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde paralel devlet olmaz. Hukuk devletinde kimilerinin 'biz kendi başımıza bir devlet yapılanmasına gideceğiz' demesi kabul edilemez. Bunu ABD de kabul etmez, Çin de kabul etmez, AB üyesi ülkeler de kabul etmez" diye konuştu.Avrupa'da silahlı direnişe bugün hiçbir ülkenin müsaade etmeyeceğini kaydeden Bağış, şunları söyledi:"Bizim ülkemizde gerçekten bir siyasi hareketin mecliste grup kurabilecek kadar demokrasiden yararlanabildiği bir ortamda, meclisinde temsil ettiği devlete silah çekmesi kabul edilemez. KCK dediğiniz devlete paralel bir yapılanma çabasıdır. Bu hiç bir ülkede hoşgörüyle karşılanmaz. Burası bir hukuk devleti. Hukuk devletinde de bu tür yapılanmalarla ilgili yargı üzerine düşeni yapar, deliller ortaya konur, yargılanma süreci tamamlanır. Bunlar son derece doğal, olması gereken operasyonlardır."Terör örgütünün yurt dışından destek alması konusunda bir başka soru üzerine Bağış, Avrupa'daki görüşmelerde de bu konuyu dile getireceğini ifade ederek, terör örgütünün Avrupa'nın gençlerini de uyuşturucu ile öldürdüğüne işaret etti.Avrupa'nın en geniş uyuşturucu, insan kaçakçılığı ağının PKK kontrolünde olduğunu belirten Bağış, şöyle konuştu:"Avrupalıların da artık kendi çıkarlarının farkına varıp 'aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın' deme zihniyetinden kurtulup bir an evvel oradaki bu uyuşturucu ağının çökertilmesi için Türkiye ile işbirliği yapmaları gerekmektedir. Aynı şekilde AB üyesi birçok ülkede PKK sempatizanlarının tehditle, şantajla gidip haraç topladıklarına dair elimizde duyumlar var. AB üyesi istihbarat teşkilatlarının daha hassas bir çalışma ortaya koyup buna son vermeleri gerekir. Çünkü o toplanan haraçlar eninde sonunda o ülkedeki uyuşturucu ağını güçlendiriyor. O ülkelerin gençlerini zehirliyor, o ülkelerin gençlerini öldürtüyor."Bakan Bağış, başka bir soru üzerine, AB İlerleme Raporunda okullarda Milli Güvenlik derslerine sivil öğretmenlerin girmesiyle ilgili eleştirinin yerinde bir eleştiri olduğunu ifade ederek Türkiye gibi terörle mücadele eden bir ülkenin binlerce yüzbaşı ve binbaşı gibi birikimli askerinin liselerde vakitlerini heba etmelerine seyirci kalınmaması gerektiğini ifade etti.Söz konusu derslerin sivil öğretmenlerin alacakları kurslarla verebileceklerini söyleyen Bağış, TSK mensuplarının da asıl görevlerinin başına dönmelerinin sağlanabileceğini dile getirdi.