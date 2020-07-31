Uyurken üzerlerine baca yıkılan çift hayatını kaybetti

Adıyaman'da, teras katta uyurken, üzerlerine yıkılan bacanın düştüğü Ferhat ve Semra Uğurlu çifti hayatlarını kaybetti.

Yunus Emre Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, Ferhat Uğurlu ve eşi Semra Uğurlu, 2 katlı binanın teras katında uyurken, soba bacası rüzgârın etkisiyle devrilerek üzerlerine düştü.

Gürültüyü duyup yukarı çıkan diğer aile bireyleri, çifti kanlar içerisinde bulup, sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uğurlu çifti, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.