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Yaşam

Uyurken üzerinden kamyonet geçen sürücü yaşamını yitirdi

Hüsnü Gülen, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı

16 Ağustos 2017 00:13

Şanlıurfa’da, halde kilimin üzerinde uyurken, karpuz yüklü kamyonetin üzerinden geçtiği 44 yaşındaki Hüsnü Gürel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'dan yüklediği karpuzları geçen Cumartesi günü, 01 CGU 26 plakalı kamyonuyla Urfa halindeki Aydın Akbaş'ın işyerine getiren Hüsnü Gürel, aşırı sıcaktan bunalıp, dinlenmek için işyeri önüne serdiği kilimin üzerinde uyudu.

Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen karpuz yüklü kamyonet, hareket edince hemen önünde kilimde uyuyan Hüsnü Gülen'i ezdi.

Çevredekilerin uyarısıyla araçtan inen sürücü, esnafın da yardımıyla kamyonetin altında kalan Gülen'i bulunduğu yerden çıkarıp Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Hüsnü Gülen, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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