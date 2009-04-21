Uyurgezer kadın 4. kattan düşüp öldü

Konya’da yalnız yaşayan 83 yaşındaki uyurgezer bir kadın 4 kattan düşerek hayatını kaybetti.



Konya'da yalnız yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Ercan, 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Yakınları Ayşe Ercan'ın uyurgezer olduğunu ve bu nedende düşmüş olabileceğini söyledi.



Olay, saat 08.30 sıralarında Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesi Hilal Apartmanı 4'üncü katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Ayşe Ercan, evinin balkonundan toprak zemine düştü. Komuşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil Servis ekipleri tarafından Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Ayşe Ercan'ın yakınları, yaşlı kadının uzun zamandır `somnambülizm' denilen ve halk arasında `uyurgezerlik' olarak bilinen hastalık nedeniyle tedavi gördüğünü, bu nedenle balkondan düşmüş olabileceğini söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

