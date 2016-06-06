Uyurgezer genç kız, balkondan düşerek öldü

16 yaşındaki Gülay Erdem, gece odasındaki balkondan uyurgezerlik sonucu düşerek hayatını kaybetti.



İstanbul’da yaşayan Zeliha ve Hilmi Erdem çiftinin çocukları, uyurgezer olan Gülay Erdem iddiaya göre önceki gece odasındaki balkondan dengesini kaybedip 4’ncü kattan düştü. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.



DHA'nın haberine göre; Gülay Erdem için bugün memleketi Sinop’un Durağan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Erdem çiftinin 2007 yılında 4 yaşındaki oğulları Muhammet Ali Erdem’in de bir yangında hayatını kaybettiği belirtildi.