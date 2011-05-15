Uyuma Türkiye! Elini sürdürme klavyene

T24 - Türkiye uzun süredir internet yasaklarını tartışıyor. Video paylaşım sitesi youtube iki buçuk yıl mahkeme kararıyla kapalı kaldı.Şimdi de...









Yasak youtube’la kalmadı. Sosyal paylaşım sitelerine, arama motorlarına, blog’lara girmek isteyenler binlerce kez ‘kapatma’ ilanıyla karşılaştı. Bununla da bitmedi. Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun (BTK) 22 Ağustos’ta internete dört farklı filtre getireceği ortaya çıktı. BTK ısrarla reddetse de bu durum ‘sansür’ olarak değerlendirildi ve artık ‘son damla’ olarak kabul edildi.



Binlerce internet kullanıcısı sanal ortamda yükselttikleri seslerini sokağa taşırmaya karar verdi. Eylem duyurusu internet siteleri aracılığıyla ışık hızıyla yayıldı. Bugün saat 14.00’te Türkiye’nin 31 şehrinde binlerce kişi sokağa çıkıp ‘Yasaklamak yasaktır’ ve ‘İnternetime dokunma’ diyecek. Bunun için facebook’ta oluşturulan sayfaya üye olanların sayısı 594 bini aşmış durumda.

Ayrıntılı bilgi için: www.internetimedokunma.com



22 Ağustos’ta ne olacak?

22 Ağustos 2011’de ‘İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’ isimli yönetmelik yürürlüğe girecek. Yönetmeliğe göre ‘sanal âlem’ şöyle şekillenecek:



Kullanıcı 4 internet filtresinden birini ‘yasa gereği’ seçmek zorunda. Bu dört filtre, ‘aile’, ‘çocuk’, ‘yurtiçi’ ve ‘standart paket’ olarak sıralanıyor. İnternet aboneleri bu paketlerden birini seçecek. Ancak bu paketlerde resmen ‘yasaklı’ olmadığı halde birçok siteye girişe izin verilmeyecek.

Filtreyi aşmak ya da aşmaya çalışmak suç sayılacak. Ayrıca internet servis sağlayıcıları filtrelerin aşılmasını engellemekle sorumlu tutuluyor. Yönetmeliğe göre tüm kullanıcılar sadece belirlenen kullanıcı adı ve şifreyle internete girebilecek. Yani kişilerin girdikleri siteler ve yaptıkları işlemler kayıt altına alınmış olacak.



BTK ne diyor?

BTK Başkanı Tayfun Acarer’in ‘sansür’ iddialarına karşı savunması özetle şöyle:

“Türkiye’de internetin güvenli kullanımına yönelik şikâyet ve talepler doğrultusunda güvenli internet hizmeti ihtiyacı ortaya çıktı. Güvenli internet hizmeti bir zorunluluk değil, talep eden aboneler alabilecek. Talep etmeyenlerinse internet erişimlerinde mevcut durumuna göre hiçbir değişiklik olmayacak.”



Uyan Türkiye!

İnternet yasaklarına karşı ‘Yasaklamak yasaktır’ sloganıyla oluşturulan aynı adlı sitede şu manifesto yer alıyor:

“Önce; blog yazmayın dediler, video izlemeyin. Sonra şu siteye giremezsin. Uyuma Türkiye! Elini sürdürme klavyene, DNS ayarlarına dokundurtma! Mouse’una dokunan eline dokunur. Unutma Türkiye! Blog yazmak, video izlemek, müzik dinlemek, porno izlemek, haktır! Bugün internetini kirleten, yarın hayatını kirletecek. İnternetine dokunmalarına izin verme! Yasaklamak yasaktır!”



