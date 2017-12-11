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Uyum yasasına alınmamışlardı; tartışmalı iki madde geri geliyor

YSK düzenlemesi muhalefetin eleştirileri sonucu 2 madde çıkarılarak yasalaşmıştı

11 Aralık 2017 11:01

Meclis'te geçen haftalarda yasalaşan Yüksek Seçim Kurulu Yasası’na konulmak istenen ancak muhalefetin eleştirileri üzerine metinden çıkartılan 2 tartışmalı düzenleme yeniden geliyor. Hükümetin sandık kurulu başkanları ve müşahitlik düzenlemelerini, uyum yasasının içine aynen koyacağı öğrenildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, sandık kurulu başkanlarının parti temsilcilerinden olma uygulamasına son veren ve bu kişiler için devlet memuru olması zorunluluğu getiren düzenleme ile partiler ve bağımsız adayların sandık sayısının iki katı kadar müşahit adına düzenlenmiş fotoğraflı müşahit kartını ilçe seçim kuruluna teslim etmeleri zorunluluğu TBMM'de tartışma yarattı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) düzenlemesi, eleştiriler üzerine bu tartışmalı maddeler olmadan yasalaştı.

Ancak AKP'nin tartışma yaratan maddeleri uyum yasaları çerçevesinde çıkarmak istediği öğrenildi. Buna göre, parti müşahiti olmayı zorlaştıracak düzenleme uyum paketine taşınacak. Ayrıca, sandık kurulu başkanlarının devlet memuru olması zorunluluğu da yeniden getirilecek.

Muhalefet, bu düzenlemelerin iktidar dışındaki partilerin sandık denetimini engelleme amaçlı olduğunu belirtiyor. Hükümet çevreleri ise düzenlemenin, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da terör örgütlerinin sandıklar üzerindeki baskısını ortadan kaldırılmayı amaçladığını savunuyor.

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