"Uyum yasalarıyla birlikte çok önemli değişiklikler geliyor"

Hürriyet yazarı Adulkadir Selvi, AKP kulislerinden aldığı bilgilere göre, Avrupa Birliği (AB) uyum yasalarıyla ilgili önemli değişiklerin yapılacağını belirtti. Selvi, yapılması konuşulan değişiklerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istendiğini iddia ederek "Bu hesaplar, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve yüzde 50 artı 1’i sağlama almak için yapılıyor" dedi.

Abdulkadir Selvi'nin "AK Parti kulisleri" başlığıyla yayımlanan (6 Kasım 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Meclis başkanı kim olacak?

Bu arada Meclis Başkanlığı kulisi de kaynamaya başladı. İsmail Kahraman yeniden aday gösterilme yönündeki umudunu koruyor. Ancak süre yaklaştığı halde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir işaret vermemesi nedeniyle tedirgin olduğu söyleniyor. Meclis Başkanlığı için, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın ismi konuşulmaya başlandı. Tabii Burhan Kuzu ismini de unutmamak lazım.

AK Parti’deki değişim rüzgârının grup başkanvekilliklerine de yansıyacağı konuşuluyor. Yeni dönemde bir-iki ismin değişeceği söyleniyor.

Biz seçimlere odaklandık ama bu arada uyum yasalarıyla ilgili çalışmalar başladı. Çok önemli değişiklikler geliyor. Seçim barajı yüzde 7 ile 5 arasında gidip geliyor. Üzerinde durulan değişikliklerden biri de partilerin ittifak yapmalarının önünün açılması olacak. İttifaklar konusunda AB ülkelerindeki sistemin üzerinde duruluyor. Partiler seçimlere girmeden önce hangi partilerle ittifak yapacaklarını kamuoyuna deklare edebilecekler. Buna imkân sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyum yasalarında ittifaka imkân sağlayan bir düzenleme yapılmasını istediği söyleniyor. Bu durumda AK Parti, MHP ile ittifak yapabilecek. CHP’nin içinde HDP’nin de yer aldığı ‘Hayır Bloku’ ile ittifak yapabilmesi gibi. Bu hesaplar, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve yüzde 50 artı 1’i sağlama almak için yapılıyor.