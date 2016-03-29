Uyum politikasında kutuplaşma



Alman koalisyon partileri arasındaki, mültecilerin entegrasyonuyla ilgili tartışmalar sürüyor. Alman Sosyal demokrat partisi (SPD) İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin topluma intibak etmeyen mülteciler üzerindeki baskının arttırılması şeklindeki önerisine katılmakla birlikte bunun birtakım zorluklara yol açabileceğine dikkat çekti. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel ‘entegrasyonun teşvik kadar gayret de gerektirdiğini' söylerken, enetegrasyondan sorumlu Devlet bakanı Aydan Özoğuz mültecilere sunulan dil ve uyum kursu imkanlarının yeterli olmamasını eleştirdi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili İçişleri bakanı de Maiziere Almanca öğrenmeyen ve çalışma önerilerini geri çeviren mültecilere Almanya'da sürekli ikamet izni verilmemesini istiyor. Hazırlanmakta olan yeni yasa tasarısında mültecilere mecburi ikamet şartı getirilmesi de talep ediliyor.

‘İkamet şartı baskıyı azaltır'

Devlet Bakanı Özoğuz ‘Deutschlandfunk' radyosuna verdiği demeçte, belli bir yerde ikamete mecbur edilen mültecilerin büyük yerleşim yerlerine taşınmaktan alıkonmaları durumunda onlar için daha geniş imkânlar yaratılması gerektiğini söyledi. Sigmar Gabriel ‘Bild' gazetesindeki demecinde, “Her mülteci büyük şehirlere taşınamasın ama iş bulduğu takdirde yer değiştirebilsin”dedi.

Partinin başkan yardımcılarından Ralf Stegner ise ‘Die Welt' gazetesinde yayınlanan açıklamasında, ‘Problemin mültecilerin entegrasyona karşı olmasından değil, onlara yeterli kalifikasyon ve entegrasyon imkânı sağlanmamasından kaynaklandığını' ifade etti. Stegner, sosyal yardım alan mültecilerde ikamet şartı aranmasının şehirlerdeki entegrasyonu kolaylaştıracağını, büyük şehirlere akın edilmesinin ise kimseye yarar sağlamayacağını' söyledi.

Muhalefetteki Yeşiller partisinin meclis grup başkanı Anton Hofreiter hükümetin mülteci politikalarını eleştirdi. Hofreiter ‘Passauer Neue Prresse' gazetesine yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanı yaptırımların ağırlaştırılmasını istemek yerine önce devletin uyumu teşvik edici hizmetlerini arttırsın”, dedi.