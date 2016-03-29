T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Uyum politikasında kutuplaşma

Alman koalisyon hükümeti entegrasyon hizmetlerinden yararlanmayan mültecileri cezalandırmaya hazırlanıyor. ancak yasa tasarısına özellikle Yeşiller tepki gösteriyor.

29 Mart 2016 18:21


Alman koalisyon partileri arasındaki, mültecilerin entegrasyonuyla ilgili tartışmalar sürüyor. Alman Sosyal demokrat partisi (SPD) İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin topluma intibak etmeyen mülteciler üzerindeki baskının arttırılması şeklindeki önerisine katılmakla birlikte bunun birtakım zorluklara yol açabileceğine dikkat çekti. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel ‘entegrasyonun teşvik kadar gayret de gerektirdiğini' söylerken, enetegrasyondan sorumlu Devlet bakanı Aydan Özoğuz mültecilere sunulan dil ve uyum kursu imkanlarının yeterli olmamasını eleştirdi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili İçişleri bakanı de Maiziere Almanca öğrenmeyen ve çalışma önerilerini geri çeviren mültecilere Almanya'da sürekli ikamet izni verilmemesini istiyor. Hazırlanmakta olan yeni yasa tasarısında mültecilere mecburi ikamet şartı getirilmesi de talep ediliyor.

‘İkamet şartı baskıyı azaltır'

Devlet Bakanı Özoğuz ‘Deutschlandfunk' radyosuna verdiği demeçte, belli bir yerde ikamete mecbur edilen mültecilerin büyük yerleşim yerlerine taşınmaktan alıkonmaları durumunda onlar için daha geniş imkânlar yaratılması gerektiğini söyledi. Sigmar Gabriel ‘Bild' gazetesindeki demecinde, “Her mülteci büyük şehirlere taşınamasın ama iş bulduğu takdirde yer değiştirebilsin”dedi.

Partinin başkan yardımcılarından Ralf Stegner ise ‘Die Welt' gazetesinde yayınlanan açıklamasında, ‘Problemin mültecilerin entegrasyona karşı olmasından değil, onlara yeterli kalifikasyon ve entegrasyon imkânı sağlanmamasından kaynaklandığını' ifade etti. Stegner, sosyal yardım alan mültecilerde ikamet şartı aranmasının şehirlerdeki entegrasyonu kolaylaştıracağını, büyük şehirlere akın edilmesinin ise kimseye yarar sağlamayacağını' söyledi.

Muhalefetteki Yeşiller partisinin meclis grup başkanı Anton Hofreiter hükümetin mülteci politikalarını eleştirdi. Hofreiter ‘Passauer Neue Prresse' gazetesine yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanı yaptırımların ağırlaştırılmasını istemek yerine önce devletin uyumu teşvik edici hizmetlerini arttırsın”, dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanYeşillerSosyalBakanı ThomasMaiziereDemokrat Parti Genel Başkanı Sigmar GabrielDevletAydanDemokrat BirlikMaiziere AlmancaAlmanyaDevlet BakanıGabrielRalf StegnerWeltAnton HofreiterNeue PrresseBakanıDeutsche

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24