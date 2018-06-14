'Uyum' KHK'ları seçim sonrasına bırakıldı: AKP'nin lehine düzenlemeler getirilebilir

AKP’nin yetki yasasına dayanılarak çıkarılacak uyum KHK’ları ile ilgili planları değişti. Başbakan Binali Yıldırım, KHK’ların seçimden sonra çıkarılacağını açıkladı. Yıldırım'ın, "Seçim olmadan yaptın diyelim seçimi bir anlamda etki altına almış olabilirsin" sözleri, uyum KHK’lerinde yalnızca teknik uyumla sınırlı kalınmayacağı, AKP’nin kendi lehine olabilecek bazı düzenlemeleri getirebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Öte yandan bu karar değişikliği, AKP’nin Cumhurbaşkanı’nın ilk turda seçilip seçilmeyeceğini görmek istediği biçiminde değerlendiriliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre TBMM’den 10 Mayıs’ta kabul edilen yetki yasasının, Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin Meclis’te yemin ederek göreve başlayacağı güne kadar süresi bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda yetki yasasının süresi daha da uzamış olacak. Başbakan Yıldırım’ın açıklamasındaki, “Uyum yasalarının bir kısmı yapıldı. Bir kısmı yapsan da uygulama kabiliyetin yok. Seçim olmadan yaptın diyelim seçimi bir anlamda etki altına almış olabilirsin” ifadesi dikkati çekti.

AKP’nin, uyum KHK’lerinde tepki çekecek bazı düzenlemelerin seçimden önce partinin durumunu olumsuz etkilemesi olasılığına karşı da KHK’leri seçim sonrası erteleme kararı almış olabileceğine dikkat çekiliyor. Uyum KHK’lerinde yalnızca teknik uyumla sınırlı kalınmayacağı, AKP’nin kendi lehine olabilecek bazı düzenlemeleri getirebileceğine işaret ediliyor.