-Uyum asimilasyona dönüşmemeli MÜHİN (A.A) - 30.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye olarak yurtdışındaki vatandaşların bulundukları ülkenin dilini öğrenmelerini istediklerini, bu konuda teşvik edici çalışmalar yaptıklarını belirterek, ''Uyum çalışmaları asimilasyona dönüşmemeli. Uyum sağlarken kendi kimliğimizi kaybetmemelisiniz. Ben Türk vatandaşlarının kendi kimlikleriyle başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Pek çok başarı hikayesi, bize bu inancı veriyor'' dedi. Türkiye-Almanya işgücü değişim anlaşması nedeniyle Türkiye'den ilk işçi kafilesinin gidişinin 50. yılında TRT tarafından organize edilen TRT Almanya Treni, Almanya'nın Münih kentine ulaştı. Münih Tren Gar'nda kalabalık bir Türk topluluğu tarafından karşılanan trenden inenlere, 50 yıl önce Türk işçilere verilen bir elma, bir muz ve bir armuttan oluşan kumanyalar dağıtıldı. Tren garındaki törende 50 yıl önce işgücü anlaşmasıyla Almanya'ya gelen gurbetçilerden bazıları duygularını anlattı. Törende konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, 50 yıl önce Sirkeci'den kalkan kara trenin bugün Münih Gar'ının 13 numaralı peronuna beyaz bir tren olarak yeniden yanaştığını, bu seferde gurbet değil başarı hikayelerinin anlatıldığını söyledi. TRT'nin 50. yıla özel olarak on belgesel hazırladığını, Almanya'daki Türklerin üçüncü kuşaklarının başarılarının da belgeselde konu olarak işlendiğini kaydetti. Şahin, amaçlarının Almanya'daki Türk vatandaşlarının konumunu gündeme getirmek olduğunu ve bir çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Almanya Federal Cumhuriyeti Uyum Bakanı Maria Böhmer de Almanya'nın 50 yıl önce birçok insan için ''umudun adı'' olduğunu ifade ederek, TRT'nin Almanya Treni'nde kısa bir yolculuk yaptığını bu sırada Almanya'ya ilk gelen ''cesur insanlarla'' tanışma fırsatı bulduğunu anlattı. İşgücü anlaşmasıyla gelen insanların geçici olarak Almanya'da kalmalarının planlandığını, ancak zamanla bu insanların kalıcı olduğunu kaydeden Böhmer, ''Bu insanların Almanya'ya eşsiz katkıları oldu. Bu ülkeyi kurmada destek sağladılar. Kalkınmamıza, refahımıza katık sağladılar. Onun için içten teşekkür ediyoruz. Almanya teşekkür ediyor'' diye konuştu. Böhmer, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uyum için kapıları sonuna kadar açtığını Merker ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın işgücü değişim anlaşmasının 50. yılın kutlamak için görüştüklerini, önümüzdeki günlerde bir sempozyuma her iki ülke başbakanının katılacağını aktardı. Böhmer, ''Türk işçileri çalışmayı görev bildiler. Burada birlikte yaşıyor, birlikte geleceğe yol alıyoruz'' dedi. Almanya Federal Meclisi'nin Türk işçilerinin yaşamını kolaylaştırmak için kararlar aldığını, son alarak da Almanya dışında eğitim görenlerin diplomalarının Almanya'da geçerliliğine yönelik bir yasa çıkardıklarını belirten, Böhmer ''Bu yasa 50. yılda Türk insanına yeniden 'hoşgeldin' ifadesidir'' diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Türkiye'den Almanya'dan çalışmaya gelenlerin büyük bir cesaret örneği sergilediğini, bu cesaretin zamanla başarıya dönüştüğünü söyledi. Almanya ve Türkiye arasındaki ilk anlaşmanın işçilerin geçici süreyle Almanya'ya gönderilmesini kapsadığını ve bu nedenle kalıcı politikalar oluşturmada geç kalındığını kaydeden Bozdağ, ''İki ülke de bir şeyi unuttu. bizim gönderdiğimiz insandı, sizin beklediğiniz de işçi değil insandı. Bizler bu gerçeği unutmuştuk. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız sadece işçi değil çok başarılı bilimadamı, siyasetçi, işadamı, sporcu ve birer sanatçıdır. Çok büyük dram ve başarılarla bu hikayeleri görüyoruz'' dedi. Bozdağ, Almanya'daki Türk vatandaşlarının Alman vatandaşlarla eşit haklara sahip olmasını arzu ettiklerini, her iki ülkenin de değişen siyaset anlayışlarıyla ihtiyaçlara yönelik yeni politikalar belirlediğini vurgulayarak, Türkiye olarak Türk vatandaşlarının haklarının iyileştirilmesi için hazır olduklarını, Almanya'nın da buna hazır olduğuna inandığını ifade etti. Türkiye'nin yurtdışında yaşayan vatandaşlarıyla daha yakından ilgilenmek üzere yeni teşkilatlar kurduğunu anımsatan Bozdağ, 2010 yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Başbakan Erdoğan'ın katkılarıyla kurulduğunu ve sorunların çözümü için çalışmaya devam ettiğini aktardı. Bozdağ, Türkiye olarak yurtdışındaki vatandaşların bulundukları ülkenin dilini öğrenmelerini istediklerini, bu konuda teşvik edici çalışmalar yaptıklarını belirterek, ''Uyum çalışmaları asimilasyona dönüşmemeli. Uyum sağlarken kendi kimliğimizi kaybetmemelisiniz. Ben Türk vatandaşlarının kendi kimlikleriyle başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Pek çok başarı hikayesi bize bu inancı veriyor'' diye konuştu. Bekir Bozdağ, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanmalarına yönelik çalışmaların da devam ettiğini bildirerek, bu konudaki yasal düzenlemenin Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığını, Almanya'daki Türk vatandaşlarının gelecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Böhmer ve Bozdağ 50. yıl anısına birbirlerine plaket sundular.