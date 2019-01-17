Uysal: Tekstilde dünyada ilk sıralardayız, dünyayı giydiriyoruz

İSTANBUL, (DHA) - ULUSLARARASI Muhafazakar Giyim Fuarı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal’ın katıldığı törenle kapıları moda severlere açtı. 3 bin 594 mağazanın stant açtığı fuar 19 Ocak’a kadar İstanbul Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Açılışta konuşan Uysal, “Türk tekstili dünyada ilk ikide, üçte ve İtalya ile yarışır hale geldi. Bütün dünyayı giydiriyoruz tabiri caizse” açıklamasında bulundu.

Federal Fuar ve Kongre Yönetimi’nin düzenlediği Lifestyle-Turkey 2019 Muhafazakar Giyim Fuarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın katıldığı törenle resmen açıldı. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda; 3 bin 594 mağaza yer alırken 30 ülkeden 716 uluslararası alıcı ile bu alanda düzenlenen en büyük fuarlardan biri olma özelliğini taşıyor. Türk tekstilcilerin büyük ilgisini gören fuarda yabancı ülkelerin moda devleri de yerlerini aldı.

“KENDİ İNSANLARIMIZA UYGUN MODAYI OLUŞTURMALIYIZ”

İBB Başkanı Uysal açılış konuşmasında Türk tekstilinin geldiği noktayı vurgulayarak, “Aynı kültürün, aynı duyguların ve aynı coğrafyanın insanlarıyız. Giyim sektörünün, dünyada 3 trilyon doların üstünde ticaret hacmi var. İstanbul’daki üreticilerimiz dünyada iyi bir noktaya geldi. Dünyada ilk ikideyiz, üçteyiz ve İtalya ile yarışır hale geldik. Bütün dünyayı giydiriyoruz tabiri caizse” dedi.

Ortak bir moda anlayışının oluşması gerektiğini belirten Uysal, “İnanıyorum ki bu fuar firmaların birbirini tanıması, alışveriş yapmasından öte bir şeyler kazandıracak. Aynı coğrafyanın insanları olarak biz bütün dünyayı giydiriyorsak, giyim konusunda iyi işler yapıyorsak kendi kültürümüze kendi coğrafyamıza kendi insanlarımıza uygun modayı tasarımı oluşturmaya bu fuarın katkısı olacaktır” diye konuştu.

“TARİH VE EDEBİYAT BAĞIMIZ VAR”

İran İslam Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Temsilcisi Dr. Hamid Ghobandi ise İran ile Türkiye’nin aynı köklere dayandığını söyleyerek, “Tarih ve edebiyat bağlarına sahip iki ülke Mevlana ve Şems-i Tebrizi gibi iki ortak değere sahip” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Arap Dünya Ekonomi Lobisi Başkanı Dr. Ali El Masri, Afganistan Ticari Ateşesi Abdul Qayoom Bassam ise Fuarda olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Fuarın açılmasında katkısı olan kurum ve kuruluşlara plaket taktimi ile devam eden açılış töreninde Başkan Mevlüt Uysal ve beraberindekilerin kurdele kesmesiyle sona erdi.

Lifestyle-Turkey 2019 Muhafazakar Giyim Fuarı, 19 Ocak Cumartesi günü sona erecek.