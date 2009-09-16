Uykuyu ihmal etmeyin

Yeni yapılan bir araştırmaya göre uykunun hafızadaki hataları azalttığı tespit edildi.

Learning & Memory isimli dergide yayınlanan çalışma, Michigan Eyalet Üniversitesi'nden bilişsel sinirbilimciler tarafından gerçekleştirildi. Doç. Dr. Kimberly Fenn ile Chicago ve Washington Üniversitesi'nden meslektaşları, bir grup kolej öğrencisinde hafızadaki hatalar üzerinde çalıştılar. Önceki araştırmalar, uykunun hafızayı geliştirdiğini gösterirken, bu araştırma ilk kez hafızadaki hataları adres gösteriyor.

Katılımcılara öncelikle kelime listesi okutuldu, 12 saat sonra ise bireysel sözler dinletildi. Katılımcılara daha erken devrede hangi kelimeleri gördüklerini ya da duyduklarını tespit etmek için sorular soruldu. Bir grup öğrenci sabah saat 10'da eğitildi ve akşam saat 10'da teste tabi tutuldular. Diğer grup ise gece eğitildi ve en az 6 saatlik uykunun ardından, yaklaşık 12 saat sonra sabah test uygulandı.

Farklı uyarıcılar kullanılarak, 3 deney gerçekleştirildi. Her birinde, gece uyuyan öğrencilerin daha az yanlış kelime seçtikleri, hafızayla ilgili daha az hata yaptıkları görüldü.