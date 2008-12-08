Uykusuzluk kalbe zarar

Ekonomik endişeler uyku kaçırıyor

Türk müziği hastalıklara derman oluyor

Dünyada 70 ülke yaz saati uygulamasını kullanıyor. Bu da yaklaşık 1 milyar kişinin ilkbaharda saatleri bir saat ileri, sonbahardaysa bir saat geri alması anlamına geliyor. Voice of America’nın haberine göre; kısa süre önce İsveç’te bir grup araştırmacı, sonbaharda saatlerin geri alınmasıyla, bir saat daha fazla uyunmasının, kalp krizi oranını yüzde 5 düşürdüğü sonucuna vardı. Minnesota’nın Rochester kentindeki Mayo Kliniği’nden kardiyolog Doktor Virend Somers şunları söylüyor: “Bir saat fazla uyumanın bu kadar büyük bir etkisi olduğunu görmek şaşırtıcıydı.”Daha önceki araştırmalarda uykusuzluğun, tansiyonu yükselttiği, hormon ve kan şekeri seviyelerindeki değişiklikleri tetiklediği görülmüştü. Uykusuzluk, kalp hastalığının yanı sıra kanser, şeker hastalığı ve aşırı şişmanlık gibi sorunlara da yol açabiliyor. Doktor Somers, bir saat fazla uyumanın insan bedenini yenileme gücünün hafife alınamayacağını söylüyor. Somers’e göre uykusuzluğun büyük sağlık sorunlarına yol açtığı bir gerçek. Araştırmacılar, ilkbaharda saatlerin ileri alınmasıyla kaybedilen bir saat uyku yüzünden kalp krizi riskinin yüzde 6 oranında arttığının altını çiziyor. Uykunun bedeni iyileştirici bir etkisi var. Uzmanlar, düzenli olarak her gece 8 saat uyumanın, yıl boyunca kalp hastalığı riskini düşük tutmaya yardımcı olacağını söylüyor.