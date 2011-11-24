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Sağlık

Uykusuzluğun nedeni bulundu

Amerikalı bilimadamları, uykusuzluğa yol açan enzimi keşfetti.

24 Kasım 2011 02:00

T24 - "Journal of Neuroscience" adlı dergide yayımlanan araştırma, uykusuzluğun temel nedeninin kimyasal olduğunu ortaya çıkardı.

İnsan zihninin en gizemli yanlarından biri olarak kabul edilen uykunun, biyolojik süreçler, çevresel etkenler ve davranış örüntüsü arasındaki hassas bir denge tarafından düzenlendiği biliniyor, ancak bu süreçte rol oynayan mekanizmalar henüz tam olarak çözülemedi.

Uykunun hücresel düzeyde nasıl düzenlendiğini ortaya çıkarmayı amaçlayan araştırma, çeşitli uyku bozukluklarının nedenlerinin ortaya çıkarılması ve bu bozukluklar için etkili tedavi yöntemleri bulunması açısından özel bir önem taşıyor.

Uyku bozuklukları için halihazırda kullanılan tedavi yöntemlerinin birçok istenmeyen yan etkiye yol açtığını belirten bilimadamları, enzimin engellenmesinin uykunun sağlıklı bir yaşam için gereksinim duyulan REM (hızlı göz hareketleri) ve N-REM evrelerine yol açarak doğal bir tedavi sağladığını kaydetti.

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