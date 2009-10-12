Uykusuzluğa yoga ile savaş açın

Uykusuzluk sorunu çekenlerin yoga ile birlikte bu sorundan kolay kurtulabilecekleri belirtildi.



Hindistan'da Yoga Akademi'nin Kurucusu Azerbaycanlı Prof. Dr. Akif Manaf, “Orijinal yoga sistemindeki nefes ve hareket teknikleriyle, kişide bol bol 'esneme hissi' oluşturarak, sinirsel gerilim gideriliyor ve tatlı bir uyku sistemine girilir” dedi.



Manaf, son dönemlerde iş stresi, kriz ortamı ve hayatın giderek zorlaşmasının beraberinde uykusuzluk sorununu ortaya çıkardığı söyledi.



Uykusuzluğun, gün içinde verimliği düşürdüğünü, tüm sinir, sindirim ve solunum sistemini etkileyerek kişiyi her türlü rahatsızlıkla karşı karşıya bıraktığını belirten Manaf, bu nedenle uykusuzluğun günümüzdeki en önemli problemlerden biri olduğunu ifade etti.



Haftada 2 kez “orijinal yoga sitemi”nin uygulanması halinde sinir sisteminin yatıştığını, genel anlamda fiziksel ve zihinsel uyum içine girildiğini bildiren Manaf, ayrıca yoganın son aşamasında yer alan “yoga nidra” denen “derin gevşeme tekniğini” uyguladıklarını kaydetti.



“Doğru solunum ve nefes teknikleri”



Çalışmanın başında belirli nefes teknikleri olduğunu, bunlardan bazılarının, solunum, karın, diyafram ve tam nefes tekniklerinden oluştuğuna dikkati çeken Manaf, “Görüyoruz ki orijinal yoga sistemindeki nefes ve hareket teknikleriyle, kişide bol bol 'esneme hissi' oluşarak, sinirsel gerilim gideriliyor ve tatlı bir uyku sistemine giriliyor” dedi. Doğru solunum ve nefes tekniklerinin vücudu gevşettiğini, bedeni rahatlattığını ve kalp atışlarını düzene soktuğunu anlatan Manaf, kişinin iyice gevşeyerek uyku moduna girdiğini belirtti.



Yoga çalışmalarının olumlu etkilerinin dünya bilim adamları ve tıp mensupları tarafından araştırılıp incelendiğini anımsatan Manaf, bu araştırmaların neticelerinin yoga sisteminde kullanılan nefes, biyoenerji, vücut, zihin çalışmalarının bedensel ve zihinsel sağlığı düzeltmek ve korumak için çok etkili bir araç olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.



“Yoga daha huzurlu bir yaşam verdi”



Tuba Berk, Bilkent Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğunu ve 2,5 yıldır yoga yaptığını belirterek, yaşadığı kronik uyku probleminin tüm hayatını etkileyerek verimini düşürdüğünü söyledi.



Orijinal yoga sistemini uygulamaya başladıktan bir kaç ay sonra uyku sorununun ortadan kalktığını ve yaşamının düzene girdiğini bildiren Berk, “Yoga daha huzurlu ve mutlu bir yaşam verdi. Meditasyon ve tam, derin gevşeme teknikleri bunu sağlıyor. Böylece vücuttaki iç organlar dahi gevşiyor” diye konuştu.



Dilek Gülen, emekli olduğunu ve stresli yaşamdan kurtulmak ve uyku sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla 1 aydır yoga yapmaya başladığını belirtti. Yoga teknikleriyle “bedenen ve zihnen boşalmış olmanın gece uykularını düzene soktuğunu” ifade eden Gülen, sorun yaşadığı uyku düzensizliği nedeniyle gecesinin gündüzüne karıştığını söyledi.



Gülen, yogaya başlamadan önce 3,5-4 saat kadar uyuduğunu ve yoga yapmasının ardından verimli, kaliteli 7-8 saatlik bir uyku düzenine kavuştuğunu anlattı.