Uykusuz kişilerde paranoyaklık riski fazla

Londra’daki King’s College tarafından yapılan araştırmada, paranoya semptomları görülen kişilerin yüzde 70’inin uyumakta zorluk çektiği tespit edildi. ARAŞTIRMACI Dr. Daniel Freeman, uykusuz geçirilen birkaç gecenin sonunda insanların kendilerini stresli, dünyadan kopuk hissettiğini ve zihin bulanıklığı yaşadığını belirterek, bu koşulların paranoid düşüncelerin oluşmasını kolaylaştırdığını vurguladı.