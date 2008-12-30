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Sağlık

Uykusuz kişilerde paranoyaklık riski fazla

İngiltere’de yapılan bir araştırmada, uykusuzluğun akıl sağlığını bozarak paranoyaya yol açabileceği belirlendi.

30 Aralık 2008 02:00

İngiltere’de yapılan bir araştırmada, uykusuzluğun akıl sağlığını bozarak paranoyaya yol açabileceği belirlendi. 

Az uyku damarları kireçlendiriyor

İdeal uyku 8 saat

Londra’daki King’s College tarafından yapılan araştırmada, paranoya semptomları görülen kişilerin yüzde 70’inin uyumakta zorluk çektiği tespit edildi. ARAŞTIRMACI Dr. Daniel Freeman, uykusuz geçirilen birkaç gecenin sonunda insanların kendilerini stresli, dünyadan kopuk hissettiğini ve zihin bulanıklığı yaşadığını belirterek, bu koşulların paranoid düşüncelerin oluşmasını kolaylaştırdığını vurguladı.

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