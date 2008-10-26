Uykusuz kalan çocuk şişman oluyor

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Emre Atabek yaptığı açıklamada, obezitenin, fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olan, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya çıkan enerji metabolizması bozukluğu olduğunu söyledi.Çocuğun ağırlığının, ideal ağırlığından belirlenen kriterlerin çok üzerinde olmasının obezite olarak kabul edildiğini ifade eden Doç. Dr. Atabek, "Obezite nadiren bir hastalığa bağlı olarak gelişir. Vakaların çoğunda belirlenmiş bir hastalık nedeni yoktur. Alınan enerji harcanandan fazladır" dedi.Doç. Dr. Atabek, çocuklarda ve yetişkinlerde sağlıksız beslenme ve durağan yaşam biçiminin etkisiyle obezite görülme sıklığının arttığını belirterek, şunları kaydetti:"Çocukluk çağı obezitesi, erişkin dönemde bir dizi probleme neden olması nedeniyle giderek önem kazanmaktadır. Dünyada 1 milyarı aşkın insan obezdir. Obez çocuk ve ergenlerde, erişkin obezler gibi ciddi problemler ve ruhsal bozukluklar görülebilmektedir. Çocuklarda belirgin metabolik bozukluklar görülmektedir. Şişmanlık ve hareketsizliğin getirdiği çok önemli bir sorun da özellikle kız çocuklarında erken buluğ başlamasıdır."Uyku süresi kısa olan çocukların hem atıştırma süresinin artması, hem de uykusuzluğun iştah mekanizmalarını değiştirmesi nedeniyle daha şişman olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mehmet Emre Atabek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Eğer çocuklar 8 saatten daha az uyurlarsa 10 saat uyku uyuyan çocuğa göre obezite riski 1,82 kat artıyor. Televizyon izleme-bilgisayar kullanımı günlük 2 saati geçmemelidir. Ayrıca daha uzun süre televizyon izleme ile hipertansiyon riski de artmaktadır. Çocuklarda obezitenin önlenmesi ve tedavisi için çocukların görsel medyanın reklamlarından etkilendiği açıktır. Bu konudaki aşırı kalorili yiyecek ve içecek reklamlarına kısıtlama yapılması, hatta denetime tabi tutulması gerekmektedir. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz"Doç. Dr. Atabek, çocukluk çağında obezitesi olanların yüzde 80'nın erişkin dönemde de obez kaldığını, obezitenin ortaya çıkmadan veya başlangıç döneminde önlenmesinin önemli olduğunu bildirdi.Doç. Dr. Atabek, küçük çocuklarda obezliğin uykuda solunum problemleri ve diz ağrısı gibi çeşitli rahatsızlıklara neden olabildiğini, ailelerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini kaydetti.