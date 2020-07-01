Uykusuz, İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosunu, Erdoğan'ın gençlerle yaptığı konferansa gönderme yaparak kapağına taşıdı: "Bellini Hocam, resmi yorumlara kapatır mısınız?"

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, yeni sayısının kapağına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresini taşıdı.

Kapakta yer alan karikatürde, konu ile ilgili kamuoyundan yapılan çeşitli yorumlara yer verildi. Tatil beldesi Bodrum'da fiyatların pahalılığına gönderme yapılarak, "O paraya Bodrum'dan 17.600 porsiyon döner alınırdı" yorumu dikkat çekti.

Uykusuz ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS öncesi gençlerle buluşmasının yayınlandığı YouTube kanalına "Size oy moy yok" yorumları gelmesinin ardından yorumlara kapatılan yayına da gönderme yaparak "Bellini Hocam resmi yorumlara kapatır mısınız" ifadesine yer verdi.