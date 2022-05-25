Uykusuz dergisinden Erdoğan'ın açıkladığı 'uzay' projesine gönderme

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaya bir Türk vatandaşının gönderileceğine dair proje duyurusunu kapağına taşıdı. Dergi, 45 yaşından genç vatandaşların başvurabileceğinin açıklandığı projeyle ilgili ironi yaptı.
Kapağındaki karikatürde, "Erdoğan, "Bir vatandaşımızı uzaya gönderme projemizi resmen başlatıyoruz" dedi. 45 yaşından genç tüm vatandaşlar bu göreve başvurulabilecek." notunu düşen Uykusuz dergisi, karikatüründe uzaya giden Türklerin arasında bir uzaylının "Öff! Bizden çok Türk var" dediği görülüyor.
İşte derginin bu haftaki kapağı:
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Erdoğan ne demişti?
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, "Milli Uzay Programı çerçevesinde bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Hiç şüphesiz bu milli bir görev olacak. Bu milli göreve başvuru için uzaya gov tr adresini oluşturduk. Belirlenen eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu görev için başvurabilirler. Başvurular arasından seçilecek 2 aday bilim elçimiz olarak uzaya çıkış sürecimiz için gerekli tüm eğitimleri alacak. Eğitimlerin sonunda 2 adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. " ifadelerini kullanmıştı.
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