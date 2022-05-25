Uykusuz dergisinden Erdoğan'ın açıkladığı 'uzay' projesine gönderme

Erdoğan ne demişti? Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, "Milli Uzay Programı çerçevesinde bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Hiç şüphesiz bu milli bir görev olacak. Bu milli göreve başvuru için uzaya gov tr adresini oluşturduk. Belirlenen eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu görev için başvurabilirler. Başvurular arasından seçilecek 2 aday bilim elçimiz olarak uzaya çıkış sürecimiz için gerekli tüm eğitimleri alacak. Eğitimlerin sonunda 2 adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. " ifadelerini kullanmıştı.