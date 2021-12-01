Uykusuz dergisinden bakanlığın 'sokak lambası' uygulamasına gönderme: "O kadar saat açık kaldı, aydınlansaydınız!"

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sokak lambalarını normal periyodundan 15 dakika geç yakıp 30 dakika erken söndürme kararı aldı" notuyla iktidarın sokak lambası uygulamasına gönderme yaptı.

Sokak lambalarının tasarruf amaçlı olarak 15 dakika geç devreye alınıp 30 dakika erken söndürülmesi kararı, yaz saati uygulamasının da sürdürülmesi nedeniyle tepki çekmişti.

Uykusuz'un bu haftaki kapağı şöyle:

TIKLAYIN | Enerji Bakanlığı'ndan 'sokak lambası' kararı; 45 dakikalık 'karartma' uygulaması sona erdi