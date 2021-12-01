Enerji Bakanlığı'ndan 'sokak lambası' kararı; 45 dakikalık 'karartma' uygulaması sona erdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sokak lambalarının normal periyodundan 15 dakika geç yanıp, 30 dakika erken söndürülmesi uygulamasından vazgeçti.

FOX TV ekranlarındaki Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, Enerji Bakanlığı tarafından arandıklarını belirterek, sokak lambalarının normal periyodundan 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülmesi uygulamasının sona erdirildiği açıkladı.

İsmail Küçükkaya, şunları söyledi: "Enerji Bakanlığı yayınımız sırasında Ankara büromuzu aramış. Sokak lambalarıyla ilgili düşünülen uygulamadan vazgeçildi demişler. Biz de Enerji Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."



Sokak lambalarının tasarruf amaçlı olarak 15 dakika geç devreye alınıp 30 dakika erken söndürülmesi kararı, yaz saati uygulamasının da sürdürülmesi nedeniyle tepki çekmişti.

Vatandaşların birçoğu karanlık nedeniyle güvenliklerinden endişe duyduklarını belirtip, tepkilerini de sosyal medya hesapları üzerinden göstermişti.