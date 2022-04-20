Uykusuz'dan Erdoğan'ın "Hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz" sözlerine gönderme

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işsizlik konusundaki açıklamalarına yer verdi.

Erdoğan'ın "İsteyen herkesin çalışacak yeri vardır" sözlerine gönderme yapan dergi, kapaktaki karikatürde kepenk kapatan bir esnafın "demek ki yeterince istemiyormuşum" ifadeleriyle ironi yaptı.

İşte Uykusuz'un bu haftaki kapağı:

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, "Yaşadığımız sıkıntılar şükürsüzlüğe, manevi isyana sürüklerse asıl felaketimiz işte o zaman başlar" dedi. Erdoğan, "Hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz" diye konuşmuştu.

TIKLAYIN | Erdoğan: Hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz