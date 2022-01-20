Uykusuz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'enflasyon' göndermesi

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'enflasyon' ile ilgili açıklamalarına göndermede bulundu.

Dergi, kapağındaki karikatüre "Erdoğan enflasyonla ilgili, Amerika'ya bakın felaket Avrupa desen aynı. Raflarda yiyecek gıda bulamıyorlar. Hamdolsun Türkiye'nin böyle bir sorunu yok" dedi." notunu düştü.

Karikatürde alışveriş yapan bir çiftin artan fiyatlar karşısında sadece ekmek aldığı ve "Hamdolsun raflar dolu" dediği görünüyor.