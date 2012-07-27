Uyurken penisini çaldılar!

Çin’in Zhejiang Eyaleti’ndeki Niqiao Köyü’nde yaşayan 41 yaşındaki Fei Lin gece uykuya daldığı sırada penisi çalındı.

Fei Lin, penis hırsızlarının gece evine girdiğini belirterek yaşadığı olayı polise şöyle anlattı: “Başıma bir torba geçirip, pantolonumu aşağı indirdiler. O an bir şey hissetmedim ama kaçıp giderlerken baktığımda kanlar içindeydim ve penisim de yoktu. Penisimi kesmişlerdi” dedi.

Saldırganları henüz bulamayan polis, Lin’e saldıranların, birlikte olduğu kadınlar nedeniyle onu kıskanan kişilerce olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



Olaydan sonra çevrede araştırma yapan sağlık görevlilerin ise Lin'in penisini bulamadıkları ve bu yüzden cerrahi bir müdahale yapılamadığı öğrenildi.