Uykunun önündeki en büyük engel: Obezite

“Araştırmalar obeziteye bağlı pek çok hastalığı belirliyor. Uyku apnesi de bunlardan biri... Uyku apnesi olanlar eğer kilolu ise mutlaka kilo vermeli. Zayıf olanlar için ise egzersiz son derece önemli



Obezite hakkında sayfalar dolusu yazı yazılsa da, hiç durmadan saatlerce konuşsak da bu konuda söylenmesi gerekenler bitmiyor. Diğer taraftan tüm bu söylemler ve korkutucu araştırma sonuçlarına rağmen obezite, durdurulamayan bir hızla tüm dünyada artmaya devam ediyor.



Araştırma sonuçları obeziteyle bağlantılı birçok hastalık olduğunu net olarak kanıtladı. Obezite sigaradan daha tehlikeli!



Yapılan çalışmalar gösteriyor ki obez çocukların şahdamarı duvarları, orta yaşlardaki bir yetişkininki kadar kalın. Obezite dünyada en hızlı yayılan hastalıklardan birisidir, sigaranın neden olduğu ölümlerin ardından ikinci sırada yer almaktadır. Her yıl 300 bin insan obezite nedeniyle hayatını kaybediyor.



Araştırmalar ve sonuçları



Bugün uyku apnesi ve obezite ile ilgili bazı araştırma sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.



American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (Amerikan Solunum ve Ağır Hasta Bakım Hekimliği Dergisi) şubat ayında yayımlanan raporunda nefes almada düzensizlik, insanların kilolarına önem vermemesi gibi durumları genel olarak insülin rezistansı, devam eden karaciğer hastalıkları ve aktif olmayan bir hayat tarzı ile ilişkilendirildi.



-Johns Hopkins Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada insülin rezistansı ile uyku apnesi (uyku sırasında nefesteki düzensizlikler) arasında güçlü bir bağlantı olduğu bulundu. Yapılan araştırma gösteriyor ki uyku apnesi, tip 2 diyabet için yatkınlığı artıran çeşitli durumlardan etkileniyor. Tip 2 diyabete yatkın olanlar, apne sorununa da yatkın olabiliyor.



-Johns Hopkins’te yapılan bir başka çalışmada ise uyku sırasında sürekli meydana gelen oksijen eksikliği ile orantılı olarak karaciğer sorunları da görülebiliyor. Aynı raporda Johns Hopkins Astım ve Alerji Merkezi’nden baş araştırmacı Dr. Vsevolod Y. Polotsky, “Aşırı obezitenin karaciğer hastalığının gelişiminde ilk rolü oynadığını düşünüyoruz. Kronik tekrarlayıcı oksijen eksikliği ise ikinci vuruşu yapıyor. Uyku apnesi ciddi obezitesi olan hastaların karaciğerlerinde oksidatif strese neden olarak daha fazla inflamasyona yol açıyor olabilir” diyor.



-Üçüncü bir çalışma ise gün içerisinde aşırı oturmanın veya ayakta durmanın uyku sırasında bacaklarda sıvı yer değişimine neden olduğunu, bunun da uyku apnesinin gelişiminde rolü olabileceğini ortaya çıkardı.



İnsanlar uyumak için yattıkları zaman gün içerisinde bacakta toplanmış olan sıvı, vücudun üst kısmına geri dağıtılır. Bu durumda da dağılan sıvının bir kısmı boyuna ulaşarak kişiyi üst solunum yollarının daralmasına eğilimli hale getirebilir.



Obezitenin her organa zararı dokunuyor



Ruh hali: Depresyon ve kendini beğenmeme.

Beyin: Beyindeki basıncı artırıp baş ağrısı ve çift görüşe neden olur.

Ciğerler: Uyku apnesi, astım, nefes almada zorluk, kesik kesik nefes alma problemi.

Sindirim sistemi: Reflü, kabızlık, safra taşları, karaciğer yağlanması.

Kemik ve eklemlerde: Ayaklar, dizler, kalça ve sırtta ağrılar, kalça çıkığı.

Tip 2 diyabet: Vücudun yeterli insülin üretememe veya kullanamama durumu.

Erken ergenlik dönemi: Polikistik over sendromu, menstürasyonun siklusundaki düzensizlikler ve çene, göğüs, karın çevresinde meydana gelen aşırı kıllanma.

Kalp ve kan damarları: Yüksek LDL (kötü) kolesterol, düşük HDL (iyi) kolesterol, yüksek trigliserid seviyesi, yüksek kan basıncı, kanın pıhtılaşmasında anormallik, damarlara zarar veren kronik inflamasyon.



Kim obezdir?



Bir kişiye obez denilebilmesi için, beden kitle indeksinin 30’un üzerinde olması gereklidir. Beden kitle indeksi, kişinin ağırlığının boyunun metre cinsinden karesine bölünmesi ile elde edilen değerdir. Bu değer 18.5 - 24.9 olduğunda normal, 25 - 29.9 olduğunda kilolu, 30 ve üzeri olduğunda obez, 40 üzerinde morbid obez olarak gruplandırılır.



Özet olarak



Bu araştırmalardan hareketle uyku apnesi olan kişi eğer kilolu ise mutlaka kilo vermesi gerek.

Diğer taraftan uyku apnesi olup da kilolu olmayan bireyler için de egzersiz son derece önemli. Çünkü hareketsiz yaşam, bacaklarda sıvı toplanmasını ve uyku apnesi eğilimini artırıyor.”