Uykunun beyne bir yararı daha keşfedildi

Bilimadamları uyku ihtiyacımıza ilişkin yeni bir neden keşfettiklerine inanıyor: Uyku bir beyin hücresi tipini yeniliyor.

Uyku, beynimizin devresini koruyan ve miyelin olarak bilinen bir yalıtım malzemesini yapan hücrelerin üretimini artırıyor.

Wisconsin Üniversitesi'nden Dr Chiara Cirelli ve meslektaşları fareler uyurken miyelin yapma hücreleri olan olgunlaşmamış oligodendrositin üretim hızının iki katına çıktığını buldu.

Buna en çok uykunun rüya aşamasında rastlanıyor ve genlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Buna karşılık, fareler uyanık kalmak zorunda kaldığında hücre ölümü ve stresle ilgili genler harekete geçiyor.

Çalışma, Journal of Neuroscience'da yayınlandı.

Wisconsin ekibi, bugüne kadar sadece farelerden elde edilen bulgular, uykunun beyin onarım ve büyümesinin yanı sıra MS hastalığındaki rolü hakkında yeni fikirlerin gündeme gelmesini sağlayabilir.

Neden uyumak gerektiği, yüzyıllardır bilim adamlarını şaşkına çeviren bir soru oldu.

Dinlenmiş hissetmek ve aklımızın iyi çalışması için uyku gerektiği açık.

Ama uyku sırasında devreye giren biyolojik süreçler, nispeten yakın zamanlarda ortaya çıktı.

Büyüme ve hücre onarımı

Araştırmacılar bulguların uyku kaybının, miyeline zarar veren bir hastalık olan Multipl Skleroz yani MS'in bazı belirtilerini kötüleştirebileceğine işaret ettiğini söylüyor.

MS, vücudun bağışıklık sistemi beyin ve omurilikteki sinirlerin miyelin kaplamasına saldırıyor ve bu kaplamayı yok ediyor.

Dr Cirelli'nin ekibi, özellikle ergenlik döneminde, uyku eksikliği olup olmadığını test ilgilenen, beyin için uzun vadeli sonuçları olabilir.

ABD Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü de sinir sisteminin düzgün çalışması için uykunun gerekli göründüğünü belirtiyor.

Derin uyku sırasında çocuk ve genç erişkinlerde büyüme hormonu salgılanıyor.

Derin uyku sırasında çoğu vücut hücresinin üretimi artıyor ve proteinlerin parçalanma düzeyi düşüyor.

BBCTürkçe