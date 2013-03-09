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Yaşam

Uykuda 8 kurşunla infaz!

Samsun'da 55 yaşındaki İsmet Çakır evinin mutfak kısmında kanepede uyuduğu sırada, açık pencereden kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tabanca ateşiyle yaşamını yitirdi

09 Mart 2013 19:33

Samsun'da 54 yaşındaki İsmet Çakır'a evinde uyuduğu sırada, pencereden tabancayla ateş edildi. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Çakır, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'nde yaşayan İsmet Çakır'a (54), evinin mutfağındaki kanepede uyuduğu sırada, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açık olan pencereden tabancayla ateş edildi.

Vücuduna 8 kurşun isabet eden Çakır, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Çakır'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

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