Uykuculuk insanın genlerinde var

T24 - Uykuyu sevenlerin artık bir mazereti var. Yapılan bir araştırmaya göre uykuyu sevmek bazı insanların genlerinde bulunuyor











Edinburgh Üniversitesi ve Münih'teki Ludwig Maximilians Üniversitesi'nden bilim adamları, Avrupa'da 10 binden fazla kişi üzerinde yaptıkları araştırmada, “ABCC9” adlı gene sahip olanların, bu gene sahip olmayanlara göre yaklaşık 30 dakika daha fazla uyku ihtiyacı hissettiğini belirledi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bu genin 5 Avrupalıdan birinde olduğunu tespit eden uzmanlar, bulguların “uyuma davranışlarını” açıklamaya yardımcı olabileceğini kaydetti.



İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney Adaları, Hırvatistan, Hollanda, İtalya, Estonya ve Almanya'dan gelen katılımcılar, ne kadar süreyle uyuduklarını, izin günlerindeki uyku alışkanlıklarını belirtirken, DNA analizleri için kan örneklerini verdiler.



Genetik analizlerin sonuçlarıyla verileri karşılaştıran bilim adamları, “ABCC9” olarak bilinen gene sahip olanların ortalama 8 saat olan uykuya daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirledi.



Bu arada, insanların uyku ihtiyacının kişiden kişiye değişebileceğine dikkati çekildi. Bunun uç örneklerden biri olarak İngiltere eski başbakanı Margaret Thatcher'a günde 4 saat uyku yeterli gelirken, dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein 11 saat uyuyordu.



Edinburgh Üniversitesi'nden Dr. Jim Wilson konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



“İnsanlar hayatlarının yaklaşık üçte birini uykuda geçirir. İnsanların uyku ihtiyacı yaş, günlük ritim ve mevsimlerin etkilerine göre değiştiği gerçeğine rağmen, uzun ya da kısa süreli uyuma eğilimi genellikle aileden gelir. Uyku biyolojisini kavramak, uyku davranışının sağlıklı etkilerini çözmek açısından önemli olacaktır.”



Araştırma “Molecular Psychiatry” adlı dergide yayımlandı.





